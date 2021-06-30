«مبادلة» و«بي بي آي فرانس» تطلقان شراكة استثمارية موجهة لأسواق أفريقيا

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت شركة مبادلة للاستثمار «مبادلة» والبنك الاستثماري الوطني الفرنسي «بي بي آي فرانس» توقيع مذكرة تفاهم بشأن إطلاق شراكة استثمارية جديدة موجهة خصيصاً للشركات الخاصة في القارة الأفريقية.

وتعتزم «مبادلة» و«بي بي آي فرانس» تخصيص ما يصل إلى 350 مليون يورو من خلال استثمارات في صناديق واستثمارات مباشرة في الأسهم الخاصة والشركات الناشئة، مع التركيز على الشركات الناشئة التي تملك إمكانات نمو عالية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، والشركات متوسطة الحجم.

يشار إلى أن «بي بي آي فرانس» ومبادلة ترتبطان بعلاقة قوية بدأت بإنشاء الصندوق الفرنسي الإماراتي 2014 وشراكة الابتكار عام 2017 حيث بلغت جملة الاستثمارات المشتركة في شركات فرنسية (سواءً بطريقة مباشرة أو من خلال صناديق) مليار يورو، كما التزمت مبادلة بتخصيص مليار يورو للاستثمار في صندوق LAC I التابع لبنك «بي بي آي فرانس» والذي يستهدف الاستثمار في الشركات الفرنسية المتعددة الجنسيات المدرجة في الأسواق المالية.

ومن خلال البرنامج الجديد، سيوظف الطرفان استثمارات مشتركة في أفضل الشركات الخاصة وصناديق الاستثمارات الناشئة في أفريقيا، مع التركيز على الصناديق التي يمتد نشاطها على النطاق الإقليمي وفي عدة دول وعلى مستوى القارة الأفريقية، وشركات إدارة الصناديق التي تملك سجلاً جيداً، وسيتم اختيار هذه الشركات والصناديق بالاستفادة من الخبرة وشبكة العلاقات التي يتمتع بها بنك «بي بي آي فرانس».

وتأتي المبادرة في أعقاب التزام فرنسا والإمارات، إلى جانب 45 دولة أخرى ومؤسسة، بالعمل على إحداث انتعاش اقتصادي في أفريقيا خلال مرحلة ما بعد جائحة كوفيد 19، بما في ذلك توفير دعم مخصص لرواد الأعمال والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وقد أُعلِن عن هذا الالتزام خلال قمة تمويل الاقتصادات الأفريقية التي عقدت في 18 مايو.

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