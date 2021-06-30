11 % نمو السعة المقعدية لشركات الطيران عبر مطارات الدولة

المصدر: دبي - عمرو عادل

كشفت مؤسسة «أو إيه جي»، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، عن أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل 663 ألفاً و640 مقعداً على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ 28 يونيو 2021.

وأظهرت بيانات المؤسسة، التي حصلت «البيان» على نسخة منها، أن السعة المقعدية التي توفرها شركات الطيران المختلفة على رحلاتها الجوية المجدولة عبر مطارات الدولة سجلت زيادة على أساس أسبوعي بنسبة 11.1% تعادل 66 ألفاً و554 مقعداً وذلك مقارنة بــ 597 ألفاً و86 مقعداً في الأسبوع الماضي.

وبحسب البيانات، قفزت السعة المقعدية خلال الأسبوع الجاري بنسبة 159% وذلك على أساس سنوي مقارنة بـ 322 ألفاً و273 مقعداً خلال الفترة المقابلة من عام 2020، الذي تزامن مع تعليق رحلات الركاب المجدولة في مطارات الدولة إثر جائحة «كوفيد-19».

وأشارت البيانات الأسبوعية، التي تقيس أداء أكبر 10 دول من حيث أسواق الطيران الداخلي والدولي و20 شركة طيران حول العالم، إلى أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغل مليونين و818 ألفاً و76 مقعداً خلال الأسبوع الجاري، وتستحوذ السوق الإماراتية على 23.5% من إجمالي حجم السعة، التي تشغلها شركات الطيران في المنطقة.

السعة العالمية

وعالمياً، شهدت السعة المقعدية زيادة بنسبة 4.3% في المقاعد هذا الأسبوع مقارنة بالأسبوع الماضي إلى حد كبير نتيجة للزيادات الكبيرة في السعة في الأسواق الأوروبية الرئيسية، وشهدت فرنسا وألمانيا وأسبانيا والمملكة المتحدة نمواً في السعة بنحو 20% هذا الأسبوع.

ونتيجة لذلك، يبلغ عدد المقاعد العالمية الآن 75.5 مليوناً، على الرغم من أن هذا لا يزال أقل بنسبة 35.1% عن الوضع قبل عامين عندما كانت السعة العالمية تزيد عن 116 مليون مقعد.

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