أبرز وجهات دبي تقدم تجارب صيفية بخيارات تلبّي مختلف الأذواق

المصدر: دبي- البيان

تستعد أبرز وجهات دبي لاستقبال زوّارها وتقديم عروضٍ مميزة تخفف عنهم حرارة فصل الصيف، مع حرصها جميعاً على تطبيق التدابير الاحترازية، لتوفر لهم فعاليات استثنائية تشمل القفز الحر الداخلي، والعروض المسرحية، والأنشطة المميزة في الحدائق المائية في دبي، بالإضافة إلى الكثير من وسائل الترفيه الأخرى.

وجهات تستقطب عشاق المغامرات

تقدّم دبي موتور سيتي لعشاّق السرعة وقيادة السيارات الفرصة الأمثل في مضمار كارتدوم الداخلي، الذي يضم مساراً بطول 620 متراً مع 17 منعطفاً، والذي يستوعب 10 سائقين في الوقت ذاته.

ويوفّر آي فلاي دبي الفرصة لتحدي الجاذبية وخوض تجربة فريدة من القفز الحر تناسب المبتدئين والمحترفين الراغبين بتطوير مهاراتهم دون الحاجة للقفز من الطائرة بشكل فعلي.

تجارب حيوية وشبابية

يقدم براس مونكي، الوجهة الترفيهية المخصصة للكبار ممن تجاوزوا 21 عاماً، والتي تحتضن 12 مسار بولينج، وتجهيزات واقع افتراضي، لمحاكاة سباقات السيارات، وأفضل ألعاب الفيديو الكلاسيكية في الإمارة. وتُعد هذه الوجهة، التي تقع في جزيرة بلوواترز، المكان الأمثل لقضاء الأمسيات الصيفية مع الأصدقاء.

كما يوفر دبي مول الفرصة للانتعاش بعيداً عن حرارة الصيف من خلال تجربة تزلج مميزة على حلبة دبي للتزلج المصممة وفقاً للمعايير الأولمبية، والمناسبة لجمع أفراد العائلة. كما يمكن للزوار تعزيز مهاراتهم في التزلج على الجليد من خلال جلسات تدريب في أكاديمية التزلج على الجليد.

فعاليات ثقافية

يعتبر مسرح دبي للفنون الرقمية، وهو معرض متعدد الوسائط، ومتخصص بتقديم تجارب غامرة وعروض فنية متعددة الحواس في سوق مدينة جميرا، مركزاً للأنشطة الترفيهية والثقافية والفنية، حيث يتيح للزوار فرصة استكشاف المعارض الرقمية المميزة والفريدة، بالإضافة إلى حضور جلسات تعليمية للصغار والكبار.

ويقدم لابيرل، العرض المستمر الغامر والمباشر والأول من نوعه في المنطقة، للزوار تجربة تزخر بأداءٍ مبهر لا يُنسى. ويُقام العرض في الحبتور سيتي، على مسرح مائي فريد من نوعه يحتوي على 2.7 مليون لتر من الماء، حيث يستمتع الجمهور بعروض فنية مذهلة وحركاتٍ جريئة مع أجمل المؤثرات الصوتية والضوئية.

الإطلالات الأجمل

يمكن لزوّار منصّة المراقبة ذي فيو في نخلة جميرا، التي افتتحت مؤخراً في الطابق 52 من ذا بالم تاور، الاستمتاع بإطلالاتٍ بانورامية خلابةٍ، حيث يستغرق الوصول إلى المنصة، التي ترتفع 240 متراً فوق نخلة جميرا، 3 دقائق بالمصعد، ليستمتع الزائر بتجربةٍ رقميةٍ شاملةٍ مع إطلالة مفتوحة على البحر والصحراء والسماء.

عطلة صيفية مثالية

تدعو حديقة أكوافنتشر المائية، أكبر حديقة مائية في العالم، زوارها لاختبار الإثارة والتشويق مع أكثر من 30 منزلقاً ووجهة ترفيهية، من بينها برج ترايدنت، الذي يضم عدداً من المنزلقات التي شهدت تحطيم أرقامٍ قياسية. ويمكن لسكان الإمارات الاستفادة من حسم بنسبة 40% في حديقة أكوافنتشر المائية، مع تذكرة دخول ليوم واحد تبدأ من 169 درهماً للشخص الواحد، وبطاقة الدخول سوبر إلى حوض ذا لوست تشامبرز المائي بسعر يبدأ من 189 درهماً.

ويستطيع زوار متنزّه لاجونا المائي، في قلب لا مير، الوجهة الشاطئية الأمثل في دبي، الاستمتاع بإطلالاتٍ بانورامية على الخليج العربي ومعالم دبي الرائعة، وتجربة أكثر من 10 ألعابٍ مختلفة مفعمةٍ بالحماس خلال يومٍ مليء بالمرح. وبمناسبة السنة الثالثة لافتتاحها، تقدّم الوجهة عرض دخول ليوم كامل بسعر يبدأ من 120 درهماً خلال شهر يوليو.

ومن جهتها تتميز حديقة وايلد وادي المائية بمنزلقاتها وألعابها المشوّقة لتكون وجهةً مفضلةً للسكان والزوار منذ عام 1999، مع إطلالةٍ مذهلة على برج العرب. وتدعوكم الوجهة للاستمتاع بإجازة صيفية ممتعة مع العرض الخاص بسكان الإمارات بسعر يبدأ من 99 درهماً لبطاقة دخول ليوم واحد.

الحفاظ على اللياقة

وسيجد عشاق الرياضات والأنشطة البدنية الترفيهية في الأماكن الداخلية ما يلبي رغباتهم عند زيارة عالم دبي للرياضة، الذي يشكل محطة مثالية للاستمتاع بالتجارب الصيفية. وتقدم الوجهة الداخلية المميزة والآمنة مجموعةً من جلسات التدريب الرياضي والأكاديمي لمختلف الأعمار، وباقة من الأنشطة بما فيها كرة القدم، وكرة السلة، والكريكت، وكرة الريشة، وغيرها الكثير.

وتلتزم جميع وجهات الإمارة بتدابير وقائية صارمة، ما يضمن صحة زوار وسكان دبي وسلامتهم، ويتيح لهم الاستمتاع بتجارب مميزة. كما تحظى هذه المنشآت بختم «دبي الضمانة»، الذي يؤكد التزامها بإرشادات الصحة والسلامة الضرورية. والجدير بالذكر أن المجلس العالمي للسفر والسياحة منح دبي ختم السفر الآمن عام 2020، ما يعزز ثقة الزوار باستكشاف معالم الوجهة المميزة.

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