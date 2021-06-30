الإمارات العالمية للألمنيوم تساهم في معارض التوظيف الافتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

ساهم مجموعة الشباب المهندسين والخبراء في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أكبر شركة صناعية في دولة الإمارات العربية المتحدة خارج قطاع النفط والغاز، في ورش عمل مع أكثر من 400 طالب خلال معارض التوظيف الافتراضية، لمساعدتهم على الاستعداد بشكل أفضل لمسيرتهم المهنية.

وجاء تنظيم ورش العمل الافتراضية بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وجامعة خليفة وجامعة الإمارات تحت إطار برنامج سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، والذي يقوم من خلاله مجموعة من المهندسين والخبراء المهنيين من مواطنين شباب بتقديم ندوات افتراضية لطلبة الجامعات لإلهامهم نحو مهن المستقبل ومناقشة التطبيقات الصناعية في المجالات المتعلقة بتخصصاتهم.

وبالإضافة إلى التوجيه والإرشاد المهني، هدفت ورش العمل إلى تشجيع الشباب على متابعة حياتهم المهنية في وظائف تتعلق بمجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، انطلاقاً من أهميتها في تحقيق أهداف استراتيجية «مشروع 300 مليار» الرامية إلى تنمية القطاع الصناعي في الدولة.

وسلطت الجلسات الضوء على دور المرأة في قطاع الصناعات الثقيلة، وتضمنت شرحاً مبسطاً حول عمليات الإنتاج في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم. كما عقدت ورشة عمل حول الابتكار في المجال الصناعي لطلاب الصفين الحادي عشر والثاني عشر بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم: يهدف برنامج سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم إلى إتاحة الفرصة أمام المهندسين الشباب في الشركة لتوسيع آفاق الطلاب حول مختلف الإمكانيات والإنجازات التي يمكن تحقيقها لدولة الإمارات العربية المتحدة من خلال الحث على العمل في القطاع الصناعي، حيث نمتلك بالفعل قطاعاً حيوياً نستطيع أن نعزز نموه بشكل أكبر من خلال استراتيجية «مشروع 300 مليار».

وفي إطار الإجراءات الاحترازية لجائحة «كوفيد 19»، تم تنظيم برنامج سفراء شركة الإمارات العالمية للألمنيوم جلسات افتراضية لدعم التعليم عن بعد. وعقد المهندسون الشباب في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم حتى الآن 25 جلسة عبر الإنترنت منذ بداية الجائحة، ووصل إجمالي عدد الطلاب الجامعيين إلى أكثر من 1500 طالب وطالبة من جامعات مختلفة في الدولة مثل:

الجامعة الأمريكية في الشارقة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة خليفة في أبوظبي، وكليات التقنية العليا في دبي وغيرها الكثير.

وكانت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم قد وقعت في وقت سابق من هذا العام اتفاقية مع هيئة الموارد البشرية في أبوظبي، وذلك لتعزيز توظيف الإماراتيين والإماراتيات بما يتماشى مع أهداف أبوظبي للتنمية الاجتماعية والاقتصادية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز