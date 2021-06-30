تطبيق «بسمات» يتيح حجز تذاكر الطيران من موقع كلير تريب

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن تطبيق بسمات «Smiles» عن تعاونه مع موقع حجوزات الطيران كلير تريب «Cleartrip» بهدف إتاحة الفرصة أمام العملاء لشراء تذاكر السفر مباشرة من تطبيق بسمات.

وتأتي هذه الخطوة بهدف إضافة المزيد من الخيارات المتاحة لشراء تذاكر السفر سواء من خلال شركات الطيران أو شركات السفريات عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك، ليصبح بإمكان العملاء الآن إتمام الحجوزات مباشرة بواسطة تطبيق بسمات على الهاتف المتحرك باستخدام رصيد نقاط بسمات الخاص بهم أو البطاقة الائتمانية.

وبالإضافة إلى ذلك، يحصل العملاء على نقطة واحدة في تطبيق بسمات مقابل كل درهم إماراتي ينفقونه في قسم موقع كلير تريب ضمن تطبيق بسمات.

وقال خالد الخولي، الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد في «اتصالات»: «تواصل «اتصالات» اتباع منهج الابتكار وتزويد الخدمات ذات القيمة المضافة وتوفيرها إلى الأعداد المتزايدة من مشتركي تطبيق بسمات والتي تقدر بحوالي 2.3 مليون مشترك. وبالتزامن مع العودة التدريجية لحركة الطيران من وإلى الإمارات، ينوي العديد من المواطنين والمقيمين السفر للسياحة ولزيارة عائلاتهم وأصدقائهم في الخارج.

وتسعى هذه الشراكة مع موقع كلير تريب إلى إتاحة الفرصة أمام العملاء لحجز تذاكر السفر بكل سهولة ومرونة عبر تطبيق بسمات واكتساب النقاط واستبدالها. وعلاوة على تذاكر السفر، سنتيح لعملاء تطبيق بسمات في القريب العاجل إمكانية حجز الفنادق للرحلات خارج الدولة».

وقال أميت تانيجا، الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال في كلير تريب: «نهدف دائماً إلى تبسيط عملية السفر من خلال ابتكار الوسائل الجديدة مثل خاصية السفر الآمن التي توفر الإرشادات المفصلة حول إجراءات السفر إلى أكثر من 200 دولة. ومع تخفيف القيود على حركة السفر، يمكن لمشتركي تطبيق بسمات الاستفادة من هذه الفرصة المميزة وحجز تذاكرهم من كلير تريب بسهولة عبر تطبيق بسمات وباستخدام رصيدهم المتاح من النقاط.

وتتبع «اتصالات» مناهج العمل التي تركز على العملاء وهو ما يتماشى بالكامل مع رؤيتنا، كما نتطلع إلى تسهيل وتيسير عملية السفر لكل مستخدمي تطبيق بسمات».

ويضم بسمات أكثر من 2.3 مليون مستخدم، وأكثر من 1000 علامة تجارية مميزة. ويتيح التطبيق للعملاء اكتساب النقاط واستبدالها في «اتصالات»، ومجموعة كبيرة من الخدمات والمنتجات لدى شركاء «اتصالات»، بالإضافة إلى عروض «اشتر واحدة واحصل على الثانية مجاناً» غير المحدودة، وغيرها من الخصومات في أكثر من 3000 موقع في قطاعات الترفيه والتسوق، والأغذية والمشروبات، والسفريات، والخدمات، والرفاهية.

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