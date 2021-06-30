«بيرنس بريت المسعود» تستحوذ على «ريف بوينت لاستشارات التأمين»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت بيرنس بريت المسعود، وسيط التأمين المستقل والمستشار المالي وشركة إدارة المخاطر ومقرها أبوظبي، استحواذها على شركة ريف بوينت لاستشارات التأمين التي تتخذ من دبي مقراً لها، في خطوة استراتيجية تعزز خدماتها الواسعة في مجالات التأمين وإدارة المخاطر والخدمات المالية، وتوسّع حضورها الإقليمي.

ويُؤكّد هذا الاستثمار ما تتمتع به بيرنس بريت المسعود من إمكانيات واسعة النطاق في حلول الوساطة العقارية والخدمات الاستشارية عالية المستوى وحلول نقل المخاطر المتطورة.

بالإضافة إلى شبكتها من الشركات المزدهرة التي تشمل شركة تجزئة ضخمة وقسم إعادة تأمين آخذ بالنمو. وتتخصص ريف بوينت من موقعها في مدينة دبي الملاحية، في توفير خدمات إدارة محفظة التأمين والدعم الاستشاري، لتزوّد العملاء بالأدوات اللازمة لتطوير حلول متطورة وفعّالة من حيث التكلفة لتحويل المخاطر، مدعومة بأحدث التقنيات والأبحاث.

وقال فيدانتا بارواه، الرئيس التنفيذي والمساهم في شركة بيرنس بريت المسعود: نثق بأن ريف بوينت لاستشارات التأمين هي الخيار الأمثل لتحقيق أهدافنا وخططنا في النمو والتوسع القوي. وتُمثل عملية الاستحواذ دليلاً قاطعاً على سعينا لنكون الوسيط الأول في الإمارات والشركة الرائدة الأبرز في دولة تتحول بسرعة إلى مركز عالمي للتميز في قطاع التأمين.

وكانت الأشهر الـ 18 الماضية مرحلة صعبة للغاية بالنسبة للشركات على مستوى العالم، لكن استطعنا في بيرنس بريت المسعود المحافظة على المرونة، ما مكّننا من تسجيل أفضل أداء مالي على الإطلاق توّج 12 عاماً متتالياً من النمو المتواصل.

وبعد عملية الاستحواذ، سيعمل كين ماو، المدير الإداري لشركة ريف بوينت لاستشارات التأمين، من منصبه الحالي بشكل وثيق مع فريق الإدارة التنفيذية لشركة بيرنس بريت المسعود والمكوّن من ألكا سودهاكاران وكي إس كريشنان ولافانيا ماميدانا وسام كارتر، لمواءمة الأعمال وتطويرها وتعزيز عرض القيمة الإجمالي لشركة بيرنس بريت المسعود. وقال ماو: «نستعدّ لتأسيس عددٍ من المؤسسات المهمة في أنحاء أفريقيا وآسيا، والتي ستنسجم مع أهداف زملائنا في بيرنس بريت المسعود. وأتطلع إلى انطلاق مسيرتنا وفق المنهجيات المناسبة».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز