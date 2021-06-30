مصرف الشارقة الإسلامي يفتتح فرعه الـ35 في مركز الرحمانية

المصدر: الشارقة- البيان

افتتح مصرف الشارقة الإسلامي فرعه الجديد في مركز الرحمانية، أحد أحدث مراكز التسوق في مدينة الشارقة، والتابع لتعاونية الشارقة.

وحضر حفل افتتاح الفرع محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي للمصرف وأحمد المطروشي رئيس مجلس ضاحية الرحمانية، وعبدالله الحريمل، المدير التنفيذي لقطاع الشركات الجديدة في تعاونية الشارقة، و نبيل أبو علوان، رئيس الخدمات المصرفية للأفراد في المصرف، وجاسم البلوشي، رئيس التميز المؤسسي في المصرف، وماجد شعبان رئيس شبكة الفروع بالمصرف، ومحمد موسى، المدير الإقليمي في المصرف.

وأكد محمد عبدالله حرص مصرف الشارقة الإسلامي على تطوير أعماله وتعزيز شبكة فروعه في مراكز التسوق بكافة مدن الدولة، بما يتناسب مع طبيعة الحياة العصرية ويلبي تطلعات العملاء واحتياجات الأفراد والشركات والمؤسسات، ويتيح لهم الاستفادة من قائمة واسعة من الخدمات المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، مع الشبكة المتنامية لفروع المصرف في مراكز التسوق التي توفر مرونة أكبر للعملاء فيما يتعلق بفترات العمل التي تمتد للفترة المسائية مع ميزة استمرار الخدمات طوال أيام الأسبوع.

وأضاف: يعد الفرع الجديد هو رقم 35 لمصرف الشارقة الإسلامي في الدولة وثامن فرع بداخل مركز تسوق على مستوى الدولة، والخامس في مراكز التسوق في الشارقة، ويشكّل الفرع إضافة جديدة إلى مركز الرحمانية، ويخدم منطقة سكنية واسعة تغطي كافة مناطق ضاحية الرحمانية من كشيشة وشغرافة، والدفين، ومزيرعة، إضافة إلى منطقتي الزبير والصجعة الصناعية، وعدد من الدوائر الحكومية القريبة.

ورحب عبدالله الحريمل بتواجد مصرف الشارقة الإسلامي بين العلامات التجارية الوطنية والعالمية التي قررت افتتاح فروع لها في مركز الرحمانية، وشكر إدارة المصرف على ثقتهم بالمركز وبتعاونية الشارقة، وذلك على مدار سنوات طويلة من الشراكة المميزة في إطلاق وتنفيذ العديد من المبادرات والحملات والعروض المختلفة لخدمة مجتمع إمارة الشارقة والدولة عموماً.

وقال إن افتتاح الفرع الجديد للمصرف يشكّل إضافة قيمة إلى قائمة المرافق والخدمات التي يقدمها المركز للزوار والمتسوقين، مضيفاً أن مركز الرحمانية سيشهد افتتاح مزيد من المحلات والعلامات التجارية خلال الأشهر القليلة القادمة.

وسيعمل الفرع الجديد بمركز الرحمانية 6 أيام أسبوعياً من السبت إلى الخميس، من الساعة 9:00 صباحاً وحتى 9:00 مساءً، وسيقدم خدماته المصرفية المختلفة المدعومة بمجموعة من القنوات والأجهزة الإلكترونية والذكية المتاحة على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع، للعملاء الأفراد والتجار على حد سواء.

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