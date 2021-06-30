«يو بي إس» وأسترولابس تستضيفان مسابقة الحلول اللوجستية الذكية في دبي

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «يو بي إس» للأدوات والتقنيات والحلول المصمّمة لدعم نمو الشركات الصغيرة، توقيع اتفاقية مع أسترولابس، الشركة المتخصّصة ببناء القدرات والملتزمة بتطوير المنظومة الرقمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واستضافت الشركتان مسابقة الحلول اللوجستية الذكية في دبي، التي شارك فيها مجموعة من الشركات الناشئة ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم لتقديم حلول مبتكرة تساعد على معالجة التحديات التي يواجهها القطاع.

وأقيمت المسابقة افتراضياً، بهدف إنشاء منظومة يمكنها تحديد ورعاية التقنيات الناشئة، والمساعدة على تلبية احتياجات محدّدة في السوق المحلية والإقليمية. واستقطبت الفعالية 45 ألف شركة ناشئة من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى 50 مركزاً للتقنيات وأكثر من 10 شبكات شريكة. وتأهّلت 96 شركة ناشئة من 29 دولة، لتتأهل سبعٌ منها للحصول على التدريب المباشر وتقدم حلولها المبتكرة خلال الفعالية في أبريل المقبل.

وقال آلان ويليامز، نائب رئيس شركة «يو بي إسي» لمعرض إكسبو دبي: «لطالما كان الابتكار جزءاً أساسياً من أهدافنا، وهو ما تؤكّده مسابقة الحلول اللوجستية الذكية، حيث عملنا مع رواد أعمال وشركات ناشئة للتوصل إلى أساليب فريدة في معالجة التحديات التي يواجهها القطاع.

واستقطبت الفعالية مجموعة من الحلول، كما وفّرت تجربة عملاء أكثر اتصالاً، وساهمت في تحسين الخدمات الشاملة، والتصحيح التلقائي لعناوين التسليم، والترميز الجغرافي للعناوين، واستخدام حلول تقنية بلوك تشين للامتثال الجمركي، وغيرها من الحلول. وتضمّنت قائمة الفائزين في مسابقة الحلول اللوجستية الذكية:

• التحديد الرقميّ لعناوين الشوارع وأرقام الأبواب: قدّمت زيبر، وهي شركة معلومات خاصة بالمواقع، هذا الحل مع التركيز على التقنيات المخصّصة لحل المشاكل الخاصة بالمواطنين والشركات والحكومات في الأسواق الناشئة. ويعتبر التحديد الرقميّ لعناوين الشوارع وأرقام الأبواب نظام عنونة تسلسليل للشوارع يتيح تقديم خدمات العنونة الذكية في الأسواق الناشئة، وتحديد الموقع بشكل دقيق يكفل عمليات تسليم سلسة. وحصلت زيبر على فرصة تجريب النظام هذا العام.

• منصة الذكاء الاصطناعي للأشياء المعنية بالحلول اللوجستية وسلسلة التوريد: قدّمت شركة كوي ريدر، هذا الحل، وهي شركة مُدرجة في قائمة فريت تيك 100 للمنتجات المبتكرة في مجال النقل البحري، والخدمات اللوجستية، وقطاع التجارة وسلاسل التوريد. وتعمل تقنية كوي ريدر المعززة بالذكاء الاصطناعي على قراءة وفهم المستندات والوثائق مثل البشر، ومعالجة أي تنسيق لمستند بشكل فوري.

وتحديث المعلومات وفق آلية التعلم الذاتي كل 48 ساعة بالاعتماد على المدخلات التشغيلية. وفي جلسة حول إكسبو دبي، منحت»يو بي إس«كوي ريدر، الشركة الناشئة التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها، فرصة استعراض آلية عمل تقنيتها في تسريع أعمال»يو بي إس) في شحن البضائع وتفريغها وعمليات الجمارك. كما تشمل القائمة المختصرة للشركات الناشئة لوجي نكست وكوينكاس وفكتور.إيه آي ولوكاس وروت فور مي.

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