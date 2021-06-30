مالية عجمان تنظم ورشة عمل افتراضية حول إعداد خطة 2022-2024

المصدر: عجمان - البيان

نظمت دائرة المالية بحكومة عجمان ورشة عمل افتراضية عبر تقنية الاتصال المرئي حول آلية إعداد الخطة المالية للأعوام 2022-2024.

وتسعى الدائرة من خلال هذه المبادرة إلى تمكين الكوادر في الجهات الحكومية المحلية بعجمان في المجال المالي وتدريبهم على كيفية استخدام نظام التخطيط المالي الذكي، وذلك للتمكن من إعداد خطط مالية فعّالة، وتبني استراتيجيات وسياسات مالية متنوعة ومدروسة في وضع الموازنة السنوية. حضر الورشة 90 موظفاً ومسؤولاً بما في ذلك كبار المسؤولين الماليين من كل الدوائر الحكومية في إمارة عجمان.

وقال مروان أحمد آل علي، مدير عام دائرة المالية بحكومة عجمان: تعمل الدائرة بشكل مستمر على اتباع منهجيات مبتكرة وأفضل الممارسات، وذلك لمواكبة التغيرات والاستفادة من الدروس والتجارب، بما يضمن تحقيق الاستقرار المالي في الإمارة. وتأتي هذه الورشة في إطار حرصنا على دعم الجهات الحكومية في عجمان وإيماناً منا بضرورة تضافر الجهود والعمل المشترك للوصول إلى منظومة مالية ديناميكية، وبالتالي دعم تحقيق الأهداف الاستراتيجية في كل الدوائر الحكومية والمضي قدماً في مسيرة التنمية المستدامة على مستوى إمارة عجمان.

أكد آل علي أن الموازنات الحكومية يجب أن تتماشى بشكل وثيق مع الأولويات الاستراتيجية متوسطة وطويلة المدى للحكومة، مشيراً إلى أهمية تعزيز الاستدامة متوسطة وطويلة المدى، وتحديد المخاطر المالية وتقييمها وإدارتها بحكمة وخصوصاً في ظل استمرارية الآثار الناجمة عن جائحة «كوفيد 19».

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