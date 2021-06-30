"طرق دبي" و "هايبرميديا" توقِّعان اتفاقية شراكة لإدارة إعلانات المترو لمدة 10 سنوات

المصدر: دبي – البيان

وقّعت هيئة الطرق والمواصلات اتفاقية شراكة لاستثمار وإدارة الإعلانات الخارجية لمترو دبي مع شركة هايبرميديا، حيث تقوم الأخيرة بموجبه بتخطيط المساحات الإعلانية وأعمال التصميم والتشغيل والتسويق للخدمات الإعلانية على محطات مترو دبي وقطاراته على الخطين الأحمر والأخضر ومسار 2020، لمدة عشر سنوات.

وأعرب المدير التنفيذي لمؤسسة القطارات في هيئة الطرق والمواصلات عبد المحسن إبراهيم يونس، عن بالغ سروره وارتياحه لتوقيع هذه الاتفاقية مع هايبرميديا التي تتمتع بخبرات طويلة وإمكانيات وقدرات ومهارات في مجال صناعة الإعلانات، مشيراً إلى أن الإعلانات ولاسيما الخارجية منها تلعب دورا حيويا وحاسما في الترويج لمختلف المنتجات والخدمات لقطاع الأعمال، كما تلعب دورا مهماً في تنمية الإيرادات لكل من هيئة الطرق والمواصلات وشركة هايبرميديا.

وقال عبد المحسن إبراهيم يونس: توفر الإعلانات على منصات مترو دبي المتمثّلة بالمحطات وعربات المترو فرصا استثمارية رائعة للمستثمرين في هذا المجال، وسنعمل مع شركة هايبرميديا على مبدأ الشراكة الطويلة الأمد لتحقيق الأهداف والغايات الخاصة بالطرفين وفق خطط واستراتيجيات مرسومة ورصينة.

وتُعتَبَرُ منصات المترو واجهات إعلانية متطوّرة للشركات والمؤسسات العاملة في مجتمع الأعمال في الدولة والمنطقة للترويج والتسويق لمنتجاتها وخدماتها وحلولها في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية والتجارية.

وتنص الاتفاقية على منح هايبرميديا تمثيلًا إعلانيًا كاملاً، على مدى السنوات العشر القادمة، لأصول مترو دبي، التي تتمثل بـ(53) محطة مترو بما في ذلك (7) محطات جديدة لخط مسار 2020 وحوالي (100) قطار وأكثر من (35) جسر مشاة، إضافةً إلى الأنفاق وأعمدة جسور المترو ومواقع فريدة مثل واجهات مخارج الطوارئ ومباني الخدمات بالإضافة إلى إدارة حقوق تسمية محطات المترو.

من جهته، قال حبيب وهبي، المدير التنفيذي لشركة هايبرميديا: "هذه الشراكة الإستراتيجية غير المسبوقة بين هيئة الطرق والمواصلات وهايبرميديا ستغير بشكل حتمي وجه صناعة الإعلانات الخارجية في المنطقة، وذلك من خلال تقديم أكبر مجموعة من الحلول الرقمية المبتكرة بالغة التطور". وأضاف وهبي: "إن هذه الشراكة تضع هايبرميديا كواحدة من الشركات الرائدة في مجال الوسائط الرقمية، التي تمثل أكثر من (60%) من الأصول الإعلامية الرئيسية في دولة الإمارات العربية المتحدة".

وتابع وهبي: "نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه الشراكة لنضع أحدث تقنياتنا الرقمية واللوحات الذكية لعرض العلامات التجارية المختلفة والمشاركة الفعالة في تقديم خدمات إعلانية وترويجية لدعم المستهلكين ومنهم ركاب المترو".

الجدير بالذكر أن مترو دبي ينقل (45) ألف راكب في الساعة، وسيرتفع هذا العدد ليصل إلى حوالي (275) ألف راكب يوميًا بحلول عام 2030. أما خلال فترة معرض إكسبو 2020، الذي ستنطلق فعالياته في الأول من أكتوبر 2021، فسينقل المترو (35) ألف زائر يوميًا خلال أيام الأسبوع إلى محطة إكسبو 2020، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصل إلى (47) ألف راكب يوميًا في عطلات نهاية الأسبوع، وهو ما يمثل (29%) من عدد الزوار اليوميين المتوقعين لمعرض إكسبو 2020.

أهمية الاتفاقية لمترو دبي وهايبرميديا

تلعب هذه الاتفاقية دورا حيويا في ترسيخ مكانة شركة هايبرميديا في السوق كواحدة من أكبر شركات الوسائط الرقمية DOOH في المنطقة، كما تمنح مترو دبي ميزة متطورة لاستخدام الحلول الرقمية لشركة هايبرميديا وخبرتها في مجال الوسائط الرقمية حيث ستنقل هذه الاتفاقية مشروع المترو إلى عَقدٍ جديدٍ من الحداثة والتقنيات المتطورة والحلول الذكية.

ويُعتَبَرُ مترو دبي وسيلة تنقل فعالة يستخدمها غالبية السياح والسكان بشكل يومي. ومع الاستعانة بتقنيات الوسائط الرقمية، ستعزز هايبرميديا التواصل بين العلامات التجارية ورواد المترو في رابط من التناغم الرائع والمبتكر. مع الأخذ في الاعتبار توفير الطاقة والحلول الذكية، وتقديم محتوىً ذي صلةٍ برواد المترو مما يحسّن من تجربة الاستخدام اليومي لرحلات الركاب على متن المترو.

أهمية المشروع لشركات التسويق

ستوفر شركة هايبرميديا الدعم اللازم لشركات التسويق في التخطيط لحملات إعلانية إبداعية وفعالة عبر مشروع المترو بشكل عام، من خلال تقديم حلول ترويجية وتسويقية قائمة على خبرات فريدة.

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