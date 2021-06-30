ما هي أسباب تدفق المستثمرين على الإمارات؟

المصدر: دبي - سيد صالح

أكدت مدونة «زيرو هيدج» المتخصصة في الشؤون المالية حول العالم أن الإمارات برزت كواحدة من أكثر الوجهات الاستثمارية جاذبية على مستوى العالم، حيث يتدفق عليها المستثمرون من كافة أنحاء الكرة الأرضية في إقبال لافت.

واستعرضت المدونة التي تهتم برصد أبرز الاتجاهات الاستثمارية حول العالم، أسباب قدرة الإمارات على استقطاب المستثمرين بأعداد غفيرة، في تقرير نشرته أمس بعنوان «لماذا يتدفق المستثمرون على الإمارات؟».

وذكر التقرير أن الإمارات تتمتع باقتصاد متنوع نسبياً بالمقارنة مع اقتصادات باقي دول المنطقة، وتمتلك قطاعاً تقنياً مزدهراً، وأضاف أن المستثمرين الأجانب الذين يقصدون الإمارات بإمكانهم أن يتوقعوا سياسات مستقرة فيما يتعلق بالحوكمة، وبيئة خالية من الضرائب، وبنية تحتية عصرية ولوائح ونُظم مالية مواتية.

وأوضح التقرير أن الإمارات اتخذت خطوات فعلية نشطة في تنويع اقتصادها وخفض اعتماده على عائدات تصدير النفط. وعليه، بدأ النفط يتراجع تدريجياً إلى المقعد الخلفي بعد صناعات وقطاعات أخرى مولدة للدخل، في ظل تركيز حكومة الإمارات على تشجيع الاستثمار في القطاع الخاص والتوسع في البرامج التي تهدف إلى خلق الوظائف.

وأضاف التقرير أن سعي الإمارات وراء خوض شراكات جديدة أتاح لها في العديد من الحالات تعزيز تواجدها الاقتصادي في أجزاء أخرى من العالم، واكتشاف فرص جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر في أماكن بعيدة كأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

وأكد التقرير أن من أهم أسباب جاذبية الإمارات للمستثمرين أيضاً ما توفره من بيئة أعمال تجارية صديقة لهم، وموقعها الفريد كبوابة انتقال إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأوضح أن هذين السببين تحديداً كان لهما دور كبير في حماية اقتصاد الإمارات من تداعيات تفشي جائحة «كوفيد-19» في كافة أنحاء العالم.

وأضاف أنه على الرغم مما خلفته الجائحة من تداعيات اقتصادية سلبية، كان من أهمها الاضطرابات المتكررة التي أصابت سلاسل التوريد والإمداد على مستوى العالم وشبه توقف تام في النشاط السياحي في غالبية الوجهات السياحية العالمية، إلا أن اقتصاد الإمارات على الرغم من ذلك يمر حالياً بمرحلة انتعاش.

وأشار التقرير إلى استقرار مشهد الاقتصاد الكلي في الإمارات في الوقت الراهن، وهو ما يُعد عاملاً إضافياً يستقطب المستثمرين المتمرسين ويجعلهم يتدفقون على الدولة للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتنوعة التي تتيحها لهم في عدة قطاعات، وبصفة خاصة سوق العقارات التي تشهد حالياً تعافيا متسارعا، وأيضا قطاع التجارة الإلكترونية ومجال التقنية المتقدمة، موضحاً أن الإمارات باتت حالياً لاعباً عالمياً رئيسياً في الإبداع الرقمي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز