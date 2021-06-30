دبي ثاني أفضل مدينة في العالم للأجانب العاملين عن بُعد

المصدر: (دبي- البيان)

حلّت دبي في المرتبة الثانية، كأفضل مدينة في العالم للأجانب العاملين عن بُعد، وذلك وفقاً لاستبيان أجرته منصة «نستبيك» الهولندية، المتخصصة.

وأفادت النتائج بأن تفوّق دبي يُعزَى إلى الدرجات المرتفعة التي حصلت عليها في عدة مؤشرات فرعية استندت إليها «نستبيك» في الترتيب النهائي للمؤشر العام، ومن بينها المساهمة الاجتماعية، حيث حصلت فيها دبي على المركز الأول عالمياً، وأيضاً وفرة المساكن، والمنظومة الملائمة لمنح تأشيرات إقامة للأجانب، والرعاية الصحية، حيث صُنِفَت دبي فيها ضمن العشرة الأوائل.

وتُعد دبي المدينة الوحيدة المنتمية إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ضمن العشرة الأوائل على المؤشر العام، وكانت صدارة المؤشر من نصيب ملبورن، فيما جاءت سيدني في المركز الثالث.

وكان المركز الرابع من نصيب تالين، عاصمة أستونيا، فيما حلت لندن خامسة. وتضمنت المؤشرات الفرعية التي استندت إليها نتائج الاستبيان أيضاً سرعة الإنترنت وسعة شبكته، المساواة بين الجنسين، الثقافة، الترفيه، وسرعة توزيع اللقاحات المضادة لجائحة «كوفيد١٩».

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