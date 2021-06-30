«دبي المالي العالمي» يحقق نتائج قوية رغم التحديات

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، رئيس مركز دبي المالي العالمي، أن المنظومة الاقتصادية في دبي تسير وفق الرؤية السديدة التي أرساها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في الحفاظ على استدامة مقومات النمو الاقتصادي والأداء المتميز لمختلف القطاعات، وهو ما أظهرته النتائج القوية التي حققها مركز دبي المالي العالمي خلال الفترة الماضية رغم التحديات.

جاء ذلك خلال ترؤسه، أمس، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى للمركز، كما اعتمد سموه الاستراتيجية المقترحة لعام 2030.

مكتوم بن محمد مترئساً اجتماع مجلس الإدارة الأعلى: نتائج قوية حققها مركز دبي المالي العالمي رغم التحديات

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