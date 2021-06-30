المصدر: دبي - سيد صالح

احتلت الإمارات المركز الخامس عالمياً على «مؤشر الأمن السيبراني 2021»، الصادر أمس عن الاتحاد الدولي للاتصالات، التابع للأمم المتحدة. وبلغ الرصيد الإجمالي للدولة على المؤشر العام 98.06، من أصل 100 درجة، لتحصل بها على المركز الخامس بالاشتراك مع روسيا وماليزيا، اللتين تساوتا معها في نفس الرصيد.

وتفوقت الإمارات على اليابان التي نالت المركز السابع برصيد 97.82 درجة، كندا «الـ8، بـ 97.67 درجة»، فرنسا «الـ9، بـ 97.6 درجة»، والهند «الـ10، بـ 97.5 درجة». كما تفوقت أيضاً على كلٍ من أستراليا، لوكسمبورغ، ألمانيا، هولندا، النرويج، بلجيكا، وإيطاليا، والتي جاءت جميعها خارج المراكز العشرة الأولى.

وتفوقت الإمارات على كلٍ من فنلندا، السويد، النمسا، الدنمارك، الصين، سويسرا، إيرلندا، نيوزيلندا، وآيسلندا، والتي جاءت جميعها خارج المراكز العشرين الأولى. وسجّلت الدولة قفزة هائلة في تصنيفها على إصدار 2020 من المؤشر، بالمقارنة مع إصدار 2019، التي نالت فيه المركز الـ33.

الإمارات الخامسة عالمياً في الأمن السيبراني

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