التسجيل ببرنامج رخصة اختبار الابتكار غداً

المصدر: دبي ـ البيان

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب للمشاركة في الدورة القادمة من «برنامج رخصة اختبار الابتكار»، حيث سيكون التسجيل متاحاً خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يوليو. عقب ذلك، سيتم دعوة الشركات المقبولة للالتحاق بالبرنامج.

وبرنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم إطلاقه عام 2017، هو برنامج تنظيمي مرخص يمكن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي ضمن بيئة تنظيمية مقيدة. علماً بأنه يجب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة.

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