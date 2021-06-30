«إعمار» تتوقع أرباحاً قوية وتبيع صكوكاً

المصدر: دبي - البيان

أفادت مجموعة إعمار، بأنه استناداً إلى اتجاهات السوق الحالية ومبادرات الأعمال المخطط لها، من المتوقع أن تصل أرباحها قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك وإطفاء الدين إلى حوالي 8 مليارات درهم في العام الحالي.

وقالت في بيان توضيحي أرسلته إلى سوق دبي المالي أمس حول تثبيت وكالة «إس أند بي غلوبال» التصنيف الائتماني لإعمار العقارية وتوقع تجاوز أرباحها 8 مليارات درهم في 2021 أن هذا الأداء يعتمد على عدد من العوامل الخارجية، وبالتالي فهو مجرد مؤشر فقط على الأداء المحتمل للمجموعة.

من جهة ثانية باعت أمس صكوكاً بقيمة 500 مليون دولار لأجل عشر سنوات بعائد 3.7% بعدما تلقت طلبات تتجاوز 3.3 مليارات دولار.

وذكرت وثيقة لأحد البنوك المشاركة في الصفقة أن السعر النهائي خُفض من سعر استرشادي أولي عند نحو 4.25%.

وتولت بنوك «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» و«أبوظبي الأول» و«المشرق» وستاندرد تشارترد ترتيب الصفقة.

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