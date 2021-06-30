«جيه.بي مورغان» يؤسس كياناً قانونياً في أبوظبي

المصدر: (دبي- سيد صالح)

أعلن بنك «جيه.بي مورغان» أمس عن تأسيس كيان قانوني في مركز أبوظبي المالي العالمي.

والبنك حاضر في أبوظبي منذ 10 أعوام من خلال مكتب تمثيل لكنه أسس كياناً قانونياً تحت اسم جيه.بي مورجان الشرق الأوسط بترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي.

وقال البنك الأمريكي إن هذا يتيح له تقديم مجموعة أكبر من منتجات وخدمات جيه.بي مورغان للعملاء في أبوظبي. وحصل الكيان الجديد على ترخيص من سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي. وسيعمل الكيان كحلقة وصل بين المكاتب العالمية التابعة لبنك «جيه بي مورغان تشيس».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز