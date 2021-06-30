تغطية الحد الأعلى لاكتتاب «الياه سات»

المصدر: (أبوظبي ـ رامي سميح، والوكالات)

اجتذب اكتتاب شركة الأقمار الصناعية (الياه سات) طلباً كافياً من المستثمرين لتغطية سجل طلبات الاكتتاب في طرحها الأوّلي.

وقالت مصادر إن «الياه سات» غطت سجلات الطرح لما يصل إلى 40% من الشركة وهو الحد الأعلى المطروح.

وبحسب نشرة الاكتتاب تعرض «الياه سات»، ما لا يقل عن 731.93 مليون سهم، وما لا يزيد على 975.9 مليونا بقيمة اسمية درهم لكل سهم، تمثل 30% كحد أدنى و40% كحد أقصى من رأس المال. وبدأت فترة الاكتتاب من 27 يونيو وتستمر حتى 6 يوليو للأفراد والمستثمرين وحتى 8 يوليو 2021 للشركات والأشخاص المؤهلين للاكتتاب.

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