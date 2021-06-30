شراكة بين موانئ رأس الخيمة ومجموعة «مونجاسا» العالمية

المصدر: (رأس الخيمة – البيان)

وقعت إدارة موانئ رأس الخيمة، وشركة مونجاسا العالمية للنفط والشحن، شراكة استراتيجية تتيح بموجبها تقديم مجموعة متكاملة من خدمات الوقود البحري، سواء داخل الميناء أم في منطقة مرسى موانئ رأس الخيمة التي تسمح بدخول سفن يصل عمقها تحت الماء إلى 60 متراً.

وتعد شركة «مونجاسا» الدنماركية الأصل، من ضمن أكبر 10 شركات في مجال تزويد الوقود للسفن على مستوى العالم، حيث تقوم بتوريد حوالي خمسة ملايين طن من المنتجات النفطية كل عام.

بفضل الاستثمارات الأخيرة في البنية التحتية الشاملة في موانئ رأس الخيمة بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 250 مليون دولار، فإن شبكة رأس الخيمة الحديثة والمرنة والمكونة من 4 موانئ باتت تلعب دوراً محورياً ضمن سلاسل التوريد لآلاف الشركات من جميع أنحاء العالم. وقال روجر كلاسكين الرئيس التنفيذي لموانئ رأس الخيمة نظراً لموقعنا الاستراتيجي كبوابة مركزية لدول الخليج، وباعتبارنا أقرب ميناء إلى مضيق هرمز، فإن موانئ رأس الخيمة تتمتع بموقع مثالي يؤهلها لتكون مركزاً مهماً لعمليات التزويد بالوقود.

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