«الغرير للاستثمار» تستحوذ على «الزيوت الطبيعية»

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت أمس شركة الغرير للاستثمار، توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة 100% في شركة الزيوت الطبيعية التابعة لشركة دبي للاستثمار الصناعي والتي تعد من أكبر المنشآت المتطورة في الشرق الأوسط لعصر البذور الزيتية.

ويُعدّ توقيع الاتفاقية خطوة مهمةً ضمن التزام شركة الغرير للاستثمار بتوسيع أعمالها في قطاعي الأغذية والموارد، وذلك من أجل دعم وتعزيز خطط الأمن الغذائي في دولة الإمارات والمنطقة عموماً. وتستخدم شركة الزيوت الطبيعية في منشآتها التصنيعية أحدث الآلات والتكنولوجيا، وتمتلك قدرات إنتاج تصل إلى عصر 2,200 طن متري من بذور فول الصويا، و1300 طن متري من بذور الكانولا، و1000 طن متري من بذور عباد الشمس يومياً. وستُساهم اتفاقية الشراء في زيادة حجم محفظة الغرير للأغذية الإجمالية وزيادة قدراتها الإنتاجية بشكلٍ كبير.

وقال جون يوسيفيدس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الغرير للاستثمار‏: ستساهم هذه الخطوة في تعزيز مكانتنا في مجال دعم الأمن الغذائي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبعد علاقة تعاون ناجحة استمرت لعقد كامل مع شركة الزيوت الطبيعية، حان الآن الوقت المناسب لاستحواذنا على هذه الشركة من أجل تعزيز محفظة مواردنا الحالية، بينما نستعد للانطلاق في المرحلة التالية من النمو والتطوير.

وقال جمال جوهري، الرئيس التنفيذي لشركة الغرير للأغذية: بصفتنا مجموعة أعمال عائلية في الإمارات، فإننا ملتزمون بدعم قيادتنا الرشيدة في رؤيتها لتحقيق سلاسل إمداد مستدامة وآمنة، وتطبيق أرقى المعايير في قطاع الأغذية عبر المنطقة. وبعد شراكة ناجحة امتدت لعشر سنوات مع شركة الزيوت الطبيعية، نفخر بقدرتنا والتزامنا الدائم بالتميز الذي قادنا إلى تنفيذ هذه الاتفاقية. والآن نحن على جاهزية تامة لتسريع نمو أعمالنا في مجال الأغذية وتعزيز مكانتنا الريادية واستكشاف فرص أكثر في أسواق جديدة".

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