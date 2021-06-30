«أبوظبي للجودة» يصدر 60 شهادة مطابقة للإضاءة الخارجية

المصدر: (أبوظبي - وام)

أصدر مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة 60 شهادة مطابقة خاصة بالإضاءة الخارجية خلال الفترة من يناير 2019 حتى يونيو الجاري وذلك ضمن برنامج مطابقة الإضاءة الخارجية LED وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة للطاقة 2050 التي تعد أول خطة موحدة للطاقة في الدولة توازن بين جانبي الإنتاج والاستهلاك والالتزامات البيئية العالمية وتدفع مختلف القطاعات الاقتصادية إلى مزيد من النمو المستدام.

وأكد المهندس بدر الشميلي مدير إدارة خدمات تقييم المطابقة على الدور الذي يقوم به المجلس في خدمة قطاع الطاقة في أبوظبي من خلال البرامج والخدمات التي يقدمها مباشرة ومنها برنامج مطابقة الإضاءة الخارجية LED وهو برنامج متخصص في مجال إضاءة الطرق والأنفاق والمرافق العامة من حدائق وملاعب رياضية يهدف للتحقق من سلامتها وترشيدها للطاقة. وأشار إلى المردود الذي يأتي من تطبيق البرنامج على الاقتصاد الوطني من خلال تشجيع المستثمرين على الاستثمار في مجال الإضاءة المتوافقة مع المواصفات والمعايير العالمية والتي تسهم في ترشيد الطاقة.

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