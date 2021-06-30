تعيينات جديدة بمجلس «دو» للشباب 2021

المصدر: دبي - البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، انضمام مجموعة من الأعضاء الجدد إلى مجلسها للشباب تماشياً مع استراتيجية الشركة الرامية إلى صقل مهارات الشباب الإماراتيين والاستفادة من الرؤى والأفكار التي يتمتعون بها في سبيل تحقيق الأهداف المؤسسية ودعم الأجندة الوطنية للإمارات.

وكان مجلس دو للشباب قد تأسس في عام 2017 تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات الهادفة إلى تمكين الشباب على المستوى الوطني وإعدادهم للنجاح مستقبلاً والمساهمة بشكل فعّال في تحقيق الرؤى والخطط الاستراتيجية للدولة خلال الخمسين عاماً المقبلة.

وتم تعيين علياء الشامسي رئيساً لمجلس دو للشباب، حيث تمثّل دو في فعاليات النسخة الثانية من القمة الحكومية السنوية للشباب. إضافة إلى ذلك تم تعيين نورة ناصر، نائباً لرئيس المجلس، بينما انضمت سهيلة الوالي وريم العبدالله كمستشارتين للشباب في المجلس. كما رحب المجلس بكل من سعيد الشحي وراشد عبدالله وعائشة النعيمي وبشاير الشحي وعيسى شعبان وعبد الرحمن العرياني بصفتهم أعضاء في مجلس دو للشباب.

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