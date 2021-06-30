«المالية»: إنجازات حمدان بن راشد لا يمكن اختصارها في كلمات

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

قال معالي عبيد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، إن إنجازات وعطاءات المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، منذ تأسيس الاتحاد قبل 50 عاماً لا يمكن اختصارها في مجموعة كلمات، حيث تتجاوز ذلك بكثير لتكون شواهد حية على فكره الثاقب الذي لطالما حرص على إرساء دعائم المسيرة التنموية الشاملة للإمارات.

وأضاف الطاير في تصريحات بنشرة وزارة المالية لشهر يونيو، أن المغفور له بإذن الله وضع حجر الأساس للنظام المالي للإمارات، وعمل على تطويره بشكل متواصل، مما شكل نقلة نوعية عززت من كفاءة القطاع المالي والاقتصادي في الدولة ورفعت من مكانة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية.

وأوضح أن الشيخ حمدان بن راشد كان رائداً من الرواد الذي دفعوا المسيرة التنموية للدولة، وترك بصمات راسخة في جميع نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والرياضية للدولة، وكان أول من حمل مسؤولية السياسة المالية ووضع الركائز الأولى للنظام المالي الوطني، وأول من دعم الابتكار في العمل المصرفي، وأشرف بشكل مباشر على بناء وتطوير سياسة مالية متينة للإمارات.

تطوير التشريعات

وتابع: قاد المغفور له جهود وزارة المالية في تطوير التشريعات والسياسات المالية التي عززت من موقع الدولة كمركز مالي كمركز مالي واقتصادي عالمي، وشهد العمل المالي والاقتصادي في عهده قفزات نوعية أسهمت وما زالت تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والمالية والاجتماعية المستدامة، وجعلت دولة الإمارات في مصاف دول العالم لناحية تطبيق أفضل السياسات المالية والنقدية.

واختتم حديثه قائلاً: ستبقى ذكرى المغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد، محفورة في وجداننا، وستبقى خصاله ومناقبه العظيمة وساماً على صدورنا، وستظل مآثره قدوة لنا لبناء إمارات المستقبل، فلن ننسى سجله الحافل بالإنجازات والعطاءات، ومساهماته القيمة في خدمة الوطن وبناء المستقبل الواعد لدولة الإمارات وأجيالها القادمة.

مسيرة حافلة

من جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي، إن رحيل الشيخ حمدان جاء بعد مسيرة حافلة بالعطاء والإنجازات المحلية والعربية والعالمية، حيث كان داعماً للمؤسسات المالية العربية، ومدركاً لأهميتها ودورها الرائد في تعزيز فرص التنمية المستدامة في المنطقة، وخلق فرص العمل ومواجهة تحديات البطالة.

وقال محمد بن عبيد المزروعي، رئيس مجلس إدارة الهيلة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، إن المغفور له شكل مدرسة في التفاني والوفاء والإخلاص، حيث كان سنداً لمسيرة النماء المباركة منذ قيام الاتحاد، وأمضى حياته في خدمة أمته ووطنه، وبذل الغالي والنفيس في سبيل تحقيق الخير والرخاء والاستقرار للجميع وحرصه على تحقيق المصلحة العامة للإمارات وشعبها.

رؤية ثاقبة

وقال خالد البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، إن المغفور له أولى اهتماماً كبيراً برفاهية وسعادة المواطنين والمقيمين في الدولة، كما أرسى برؤيته الثاقبة الشاملة دعائم أساسية للعمل الضريبي استهدفت توفير البيئة الملائمة والبنية التحتية والتشريعات اللازمة لمزاولة الأعمال ونموها في مختلف القطاعات الحيوية.

تقدم عالمي

وأكدت مريم محمد الأميري، الوكيل المساعد لشؤون الإدارة المالية العامة في وزارة المالية، أنه بفضل جهود ورعاية الشيخ حمدان عملت وزارة المالية على مواكبة التقدم العالمي المتسارع واتخاذ خطوات استباقية هامة فيما يتعلق بالأنظمة التشغيلية والتطبيقات الإلكترونية.

فضلاً عن تعزيز القدرة على تطوير وتحديث إجراءات العمل وأتمتة العلميات وتسريع المعالجات المحاسبية وعملية استخراج التقارير، مما عزز من جاهزية أنظمتها المالية ومنحها القدرة على الاستجابة السريعة في التعامل مع مختلف المتغيرات والظروف الاستثنائية.

تكامل اقتصادي

امتدت الأيادي البيضاء للمغفور له بإذن الله الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لتترك بصماتها في رحلة تحقيق التكامل الاقتصادي الخليجي، إذ حرص على تمثيل وزارة المالية لدولة الإمارات في جميع المحافل والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالمجال المالي، لتعظيم الاستفادة من خدمات الدعم الفني والمالي الذي توفرها المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية للمنطقة والعالم، إلى جانب دوره في تحفيز التوقيع على الاتفاقيات الضريبية واتفاقيات حماية وتشجيع الاستثمار، فضلاً عن مساهماته في تأسيس ودعم العديد من المنظمات المالية والتنموية العربية والإسلامية والدولية.

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