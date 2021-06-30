مليار درهم تصرفات العقارات في دبي

المصدر: (دبي - البيان)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أمس مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 266 مبايعة بقيمة 517.86 مليون درهم، منها 19 مبايعة للأراضي بقيمة 115.53 مليون درهم و247 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 402.33 مليون درهم.

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 46 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت الحبية الثالثة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 5 مبايعات بقيمة 21 مليون درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 22 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 21 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت المركاض المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 58 مبايعة بقيمة 75 مليون درهم وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 21 مبايعة بقيمة 42 مليون درهم.

وسجلت الرهونات 441.41 مليون درهم منها 8 رهونات أراضٍ بقيمة 82.53 مليون درهم و74 رهن فلل وشقق بقيمة 358.88 مليون درهم، أهمها بمنطقة القوز الرابعة بقيمة 139 مليون درهم ورهن في منطقة الثنية الأولى بقيمة 98 مليون درهم. وتم تسجيل 27 هبة بقيمة 47.94 مليون درهم كان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 12 مليون درهم وأخرى في منطقة نخلة جميرا بقيمة 11 مليوناً.

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