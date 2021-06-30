«دبي نكست» تستقطب 543 طلباً خلال شهر

المصدر: دبي – بشار باغ

أعلن عبدالباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي أن دبي نكست، أول منصة تمويل جماعي رسمية في دبي أطلقها في مايو سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، استقبلت في نحو شهر طلبات لـ 543 حملة لجمع تمويل لأفكار ومشاريع تجارية تمت الموافقة على 44 منها بالفعل.

وتتضمن المشاريع المعتمدة أفكاراً مبتكرة في قطاعات متنوعة، مثل قطاع الأعمال، والغذاء، والتكنولوجيا، والتعليم، والتصميم، والأفلام والفيديو، والألعاب، والصحة، والفنون.

وقد تجاوز إجمالي التمويل المطلوب من الحملات الموافق عليه حتى الآن 27.7 مليون درهم، وتلقت المشاريع 72 مساهمة من 58 داعماً، فيما بلغ إجمالي المسجلين في المنصة، بما يشمل الداعمين بالإضافة إلى رواد الأعمال وأصحاب المشاريع، 10 آلاف شخص، مما يعكس الزخم الكبير الذي اكتسبته المنصة منذ إطلاقها.

مؤتمر صحفي

وخلال مؤتمر صحفي عقد أمس، أشار الجناحي إلى أن المنصة حققت نجاحاً ملحوظاً في غضون فترة زمنية قصيرة حيث مكنت رائد الأعمال المواطن يوسف عارف من جمع رأس المال المطلوب بالكامل لبدء مشروعه على المنصة. وشهد المشروع الإماراتي «بادل 26» استجابة كبيرة من الداعمين بعد إطلاق الحملة على منصة دبي نكست لجمع 100 ألف درهم.

وبعد نجاح الحملة تم استكمال التمويل من قبل صندوق محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما تمكن مشروع فيمودرا، وهو مبادرة لشابين يبلغان من العمر 16 عاماً، من جمع 100٪ من الأموال المطلوبة عبر المنصة. والمشروع عبارة عن موقع يضم المؤسسات التعليمية ويساعد الطلاب في تطوير المواهب.

دعم الأفكار

ولفت الجناحي إلى أن المنصة تتيح دعم الأفكار والمشاريع بمبالغ بسيطة من قبل الداعمين حيث يصل الحد الأدنى للدعم إلى 50 درهماً، وتستمر حملة جمع التمويل 90 يوماً فيما يبلغ الحد الأقصى للتمويل الذي يمكن جمعه لمشروع واحد 5 ملايين درهم.

ودبي نكست واحدة من أهم المبادرات التي تم تطويرها وتديرها مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، حيث يمكن للشباب وأصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة عرض أفكارهم لاستقطاب رؤوس الأموال اللازمة للبدء في تنفيذها انطلاقاً من دبي اعتماداً على مفهوم التمويل الجماعي. وتعد المنصة غير ربحية ومتاحة لجميع الجنسيات والفئات العمرية المقيمين في الإمارات.

وأوضح الجناحي أن مفهوم التمويل الجماعي يقوم على جذب مجموعة من رؤوس الأموال صغيرة الحجم من المجتمع للمشاركة في تمويل مشروع تجاري واحد، ويتميز هذا النوع من التمويل بسهولة الوصول إلى شريحة كبيرة من المجتمع ورواد الأعمال عن طريق الشبكات الاجتماعية ومواقع التمويل الجماعي.

وبإمكان أي شخص لديه أفكار أو مشروع مبتكر، سواء كان فرداً أو شركة، تحضير أو تنظيم حملات عن الفكرة/‏‏المشروع لطلب الدعم مباشرة من منصة دبي نكست. وكل الأفكار مؤهلة للتمويل على المنصة باستثناء الأنشطة غير المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويجب أن يكون موقع المشروع في دبي. ويحصل المساهمون الذين يدعمون الحملة على الاختيار من بين مجموعة متنوعة من المكافآت الفريدة التي يقدمها صاحب الحملة، وتضمن المؤسسة استرداد المبلغ المساهم في حالة انتهاء الحملة دون الوصول إلى الهدف.

أسباب

وأضاف: قد يكون للمساهمين أسباب عديدة لدعم أي حملة، إما أنهم شغوفون بريادة الأعمال وتعزيز دور الخدمة المجتمعية، أو دعم صديق أو أحد أفراد الأسرة، أو متحفزون بالمكافأة المقدمة من صاحب المشروع، أو مهما كان السبب، فإن الجميع لديهم الفرصة للمساهمة في إحياء فكرة جديدة.

فلا تساعد المساهمة في الحملة مالك الحملة أو المساهم فقط، ولكنها في النهاية تدعم اقتصاد دبي أيضاً«. وأشار أن أصحاب الحملة يحتفظون بملكية مشروعهم بنسبة 100٪، ولا يمكن استخدام منصة دبي نكست لتقديم أسهم أو عوائد مالية.

إضافات نوعية

وقال يوسف لوتاه مدير أول مركز حمدان للإبداع والابتكار ومدير مشروع دبي نكست إن المنصة ستشهد خلال الفترة المقبلة العديد من الإضافات النوعية التي تعزز من دورها في دعم أصحاب الأفكار والمشاريع الريادية، حيث سيتم دمج مسابقة التاجر الصغير إلى المنصة بحيث سيتم إقامة الدورة المقبلة من المسابقة عبر»دبي نكست«.

كما سيتم إضافة العديد من المبادرات إلى المنصة ومن ضمنها»برنامج حاضنات الجامعات«إلى جانب حاضنات الأعمال المعتمدة في دبي والمرخصة من مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع، ولفت إلى أن آفاق التطوير المستقبلية لخدمات المنصة متنوعة ويمكن أن تشمل في مراحل لاحقة إتاحة مساهمات مالية واستثمارية من قبل المساهمين لدعم المشاريع.

تشجيع الطلبة

تشجع منصة دبي نكست الطلبة من جميع الفئات العمرية أيضاً، وخاصة الخريجين الذين يسعون للحصول على تمويل لمشاريع تخرجهم، على استخدام منصة دبي نكست كفرصة لتحويل أفكارهم إلى واقع. وتتوافق منصة دبي نكست مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، في وثيقة الخمسين والرامية إلى تحويل الجامعات لمناطق اقتصادية وإبداعية حرة.

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