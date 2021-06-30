«الأهلي المُتحد الكويتي» يحتفل بإدراج صكوك في «ناسداك دبي»

المصدر: دبي ـ البيان

قرع عبدالله اللنقاوي، مدير عام الخزينة، البنك الأهلي المُتحد الكويتي أمس جرس افتتاح التداول في بورصة ناسداك دبي احتفالاً بإدراج صكوك بقيمة 600 مليون دولار صادرة عن البنك.

ورفع هذا الإدراج إجمالي قيمة إصدارات الدين المُدرجة من قِبل المؤسسات الكويتية في بورصة ناسداك دبي إلى 1.51 مليار دولار، كما أسهم في تعزيز مكانة دبي بوصفها أحد أكبر مركز إدراج الصكوك عالمياً بقيمة إجمالية قدرها 77.56 مليار دولار.

وقالت جهاد الحميضي، الرئيسة التنفيذية بالوكالة للبنك الأهلي المتحد، الكويت: أصدر البنك بنجاح صكوكاً بقيمة قدرها 600 مليون دولار لتدعيم قاعدة رأس المال. تجاوزت الاكتتابات 1.8 مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف. وهذا هو الإصدار الثاني للبنك الذي يتم إدراجه بنجاح في ناسداك دبي. وتم إدراج الصكوك في ناسداك دبي يوم 17 يونيو.

زخم

قال حامد علي، الرئيس التنفيذي لبورصة ناسداك دبي ونائب الرئيس التنفيذي لسوق دبي المالي: بوصفها البورصة الدولية للمنطقة فإننا سعداء بالتوسع الملحوظ لسوق الصكوك في ناسداك دبي ومواصلة البورصة اجتذاب العديد من إصدارات الدخل الثابت التجارية والسيادية على حد سواء.

وهذا الزخم يُدلل على فاعلية وتطور البنية التنظيمية والأساسية للبورصة وقدرتها الفائقة على تلبية متطلبات مختلف المؤسسات الرائدة في المنطقة والعالم. ويعكس نجاح إدراج صكوك البنك الأهلي المُتحد الروابط الوثيقة بين أسواق المال في الكويت والإمارات والتي تزداد قوة يوماً تلو الآخر.

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