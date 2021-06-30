سوق أبوظبي يواصل تحطيم الأرقام بدعم شراء أجنبي ومؤسسي

المصدر: أبوظبي – رامي سميح

تباينت إغلاقات الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، إذ واصل سوق أبوظبي مسيرته الصاعدة، محلقاً نحو أعلى مستوى في تاريخه بدعم رئيسي من عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات، بينما انخفض سوق دبي مع استمرار تعرض أسهمه لعمليات بيع وضغوط جني أرباح، فيما يترقب المستثمرون انطلاق ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها النصفية وسط توقعات بنمو الأرباح بعد انحسار تحديات الجائحة.

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.21% ليغلق عند 6763 نقطة بدعم مكاسب أسهم البنوك والاستثمار والتأمين والطاقة مقابل انخفاض العقار، من فيما انخفض سوق دبي 0.43% ليصل إلى 2827.71 نقطة مدفوعاً بهبوط أسهم العقار والاستثمار والنقل والبنوك.

واستقطبت الأسهم سيولة بنحو 1.56 مليار درهم، منها 1.4 مليار درهم بأبوظبي و161.2 مليوناً بدبي. وجرى التداول على 255.5 مليون سهم، موزعة بواقع 80.08 مليون سهم في دبي و175.4 مليون سهم في أبوظبي، عبر تنفيذ 7054 صفقة.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 0.64% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.71% و«إعمار للتطوير» 1.3% و«إعمار مولز» 0.96% و«ديار» 0.3% أمام صعود «الاتحاد العقارية» 1.8% واستقرار «داماك»، ونزل قطاع البنوك 0.28% على وقع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 1.1% فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.62%.

وانخفض قطاع الاستثمار 1% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.16% و«سوق دبي المالي» 0.85% و«شعاع كابيتال» 0.8%، ونزل قطاع النقل 0.3% مدفوعاً بتراجع «أرامكس» 0.5% و«الخليج للملاحة» 1.37% فيما استقر «العربية للطيران».

وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً 51.8 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» 35.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» 10.4 ملايين. وحقق «الاتحاد العقارية» أكبر ارتفاع بنسبة 1.88%، فيما كان «الإمارات للمرطبات» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.55%، ومال المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء بصافي استثمار 24.8 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأجانب نحو التسييل.

سوق أبوظبي

وعزّز صعود سوق أبوظبي نمو قطاع البنوك 0.51% مدفوعاً بمكاسب «أبوظبي الأول» 0.49% و«أبوظبي الإسلامي» 0.54% فيما استقر أبوظبي التجاري دون تغيير، وزاد قطاع الاستثمار 0.32% بعد ارتفاع «العالمية القابضة» 0.35% و«إشراق» 1.69% أمام هبوط «الواحة كابيتال» 0.72%، وزاد قطاع الطاقة 0.39% على وقع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.7% و«دانة غاز» 0.24% فيما انخفض «طاقة» 0.72%. وتراجع قطاع العقار 0.3%. وهبط قطاع الاتصالات 0.27% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها.

وتزعم النشاط «أبوظبي الأول» جاذباً 359.3 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة» 332.7 مليوناً. وحقق «أسمنت الخليج» أكبر وتيرة صعود بنحو 14.9%، فيما كان «أغذية» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.06%، ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء بصافي استثمار 44.18 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل.

المؤسسات

تباين أداء المؤسسات حيث اتجهت نحو الشراء بأبوظبي بصافي استثمار 15.2 مليون درهم، ونحو التسييل بدبي بصافي استثمار 15.3 مليون درهم، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء بدبي بصافي استثمار 15.3 مليون درهم، ونحو التسييل بأبوظبي بصافي استثمار 15.2 مليوناً.

إفصاحات

● أقرت الجمعية العمومية لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) تعيين كل من مها خلفان المهيري، وعمران حسين الخوري، ومحمد أحمد المالك أعضاء مجلس إدارة بدلاً من الأعضاء المستقيلين.

● أعلنت عُمان للتأمين، عن إطلاق خدمة المعالجة الآنية المباشرة لوثائق التأمين على الحياة التي تصدرها مع بنك المشرق وعافية لخدمات وسطاء التأمين.

● أعلنت شركة «أغذية» موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع على زيادة رأسمال الشركة وتسجيل أسهم الزيادة البالغة 71.577 مليون درهم لصالح الشركة القابضة العامة «صناعات»، مشيرة إلى أنه سيتم إدراج أسهم الزيادة باسم صناعات بعد إغلاق جلسة تداول اليوم الأربعاء.

● قال بنك «رأس الخيمة الوطني» إن وكالة «موديز» منحته تصنيف «Baa1 / P-2»، موضحاً أن الالتزامات المصنفة عند «Baa» متوسطة الدرجة وتخضع لمخاطر ائتمانية معتدلة، وقد تمتلك خصائص متضاربة معينة.

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