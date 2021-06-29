«دبي لصناعات الطيران كابيتال» تنشر أول تقاريرها عن الحوكمة

المصدر: دبي - سيد صالح

نشرت «دبي لصناعات الطيران كابيتال»، الذارع المتخصصة في تأجير الطائرات والتمويل والخدمات الإدارية الأخرى، لدى شركة «دبي لصناعات الطيران»، أول تقاريرها عن الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وفقاً للبيان الصحفي الذي أصدرته «دبي لصناعات الطيران» ونشرته اليوم عبر موقعها الشبكي.

وبحسب البيان الصحفي، يُغطي التقرير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لدى «دبي لصناعات الطيران كابيتال» عن السنة المالية المنتهية في تاريخ الــ 31 من ديسمبر، 2020. وجرى إعداد التقرير وفقاً للمعايير التي وضعتها «المبادرة العالمية للتقارير»، وهي منظمة مستقلة للمعايير تساعد الشركات والحكومات والمنظمات الأخرى وتوجهها في نشر تقاريرها السنوية عن الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية.

وعلق فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي لشركة «دبي لصناعات الطيران»، على نشر التقرير، وقال:

«على مدى العام الماضي، عززت أنا وفريقي مشاركتنا نحن والأطراف أصحاب المصالح في الشركة في قضايا الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وساعدتنا التغذية العكسية التي منحونا إياها في توجيه وإرشاد الشركة فيما يتعلق بكتابة هذا التقرير، والذي حددنا فيه أهدافنا، وسنتولى المسؤولية عن تحقيق هذه الأهداف على مدى السنوات المقبلة».

وأضاف: «يُقر عملاؤنا، مستثمرونا، والأطراف أصحاب المصالح لدينا على نحو متزايد بمسؤوليتهم المتمثلة في أن يكونوا جزءاً من عملية التحول العالمي صوب اقتصاد منخفض الكربون، ونحتاج إلى التحرك الآن في هذا الشأن. وتُحدِث «دبي لصناعات الطيران» خفضاً حقيقياً في انبعاث الكربون، وذلك من خلال مبادراتنا، سواءً في محفظتنا للعقارات أو للطائرات».

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