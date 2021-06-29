ارتفاع الرقم القياسي لسعر منتج الصناعة التحويلية بدبي في الربع الأول

المصدر: دبي- البيان

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية للربع الأول من عام 2021 ارتفاعاً مقداره 6.14% مقارنة بالربع الأول 2020، كما سجل ارتفاعاً مقداره 6.62% مقارنة مع الربع الرابع من عام 2020.

وارتفع الرقم القياسي بنسبة 6.62% خلال الربع الأول 2021 مقارنة بأسعار الربع الرابع 2020، ويرجع هذا لارتفاع أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 31.09% والتي أسهمت بدفع الرقم العام لأسعار المنتج نحو الارتفاع بمقدار 3.28 نقطة، والفلّزات القاعدية بنسبة 11.33% والتي دفعت المؤشر بمقدار 1.58 نقطة، والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 12.09%، ما رفع المؤشر بمقدار 0.57 نقطة، والمنتجات الغذائية بنسبة 3.20% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.44 نقطة، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 8.63% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.30 نقطة والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجّلة بنسبة 7.34% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.27 نقطة.

وارتفعت منتجات المعادن المشكَّلة باستثناء الآلات والمعدات بنسبة 2.29%، ما صعد بالمؤشر بمقدار 0.24 نقطة، والأثاث بنسبة 3.54% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، والمشروبات بنسبة 4.49%، ما رفع المؤشر بمقدار 0.08 نقطة، والمعدات الكهربائية بنسبة 1.66% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.07 نقطة، والمنسوجات بنسبة 8.20% والتي زادت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، والمركبات ذات المحرّكات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 1.54% والتي دفعت المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، ومنتجات التبغ 1.37%، ما رفع المؤشر بمقدار 0.02 نقطة، والملابس بنسبة 0.30% والتي صعدت بالمؤشر بمقدار 0.01 نقطة.

وسجلت بعض الصناعات انخفاضاً في أسعارها مقارنة بالربع الرابع 2020، حيث انخفضت أسعار الكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 1.97% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.17 نقطة، والصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 3.87%، ما خفض المؤشر بمقدار 0.09 نقطة، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 1.65% ليتراجع المؤشر بمقدار 0.06 نقطة، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 0.21% والتي خفضت المؤشر بمقدار 0.01 نقطة، والورق ومنتجات الورق بنسبة 0.56%، ما هبط بالمؤشر بمقدار 0.01 نقطة، والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 0.92%. ولوحظ استقرار أسعار الخشب، منتجات الخشب والفلين عدا الأثاث والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها ومعدات النقل الأخرى.

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