عودة رحلات «طيران النيل» من مطار العين بدءاً من 12 يوليو

المصدر: العين- البيان

أعلنت مجموعة بن حم للسفريات، وهي إحدى شركات مجموعة بن حم والوكيل المعتمد لطيران النيل في الإمارات عودة رحلات «طيران النيل» بين القاهرة ومطار العين بدءاً من 12 يوليو.

ومن المقرر أن تطلق «طيران النيل» رحلاتها أيام الاثنين والجمعة من كل أسبوع من مطار العين إلى القاهرة بتوقيت إقلاع 10:15 ليلاً بتوقيت الإمارات ومن مطار القاهرة إلى مطار العين إقلاع الساعة 3:40 عصراً بتوقيت القاهرة.

وقال الشيخ أحمد بن مسلم بن حم العامري المدير العام لمجموعة بن حم: مع التخفيف التدريجي لقيود السفر الدولية نشهد إقبالاً كبيراً على السفر والسياحة في الوقت الحالي بالتزامن مع موسم العطلات والصيف وأيضاً زيادة الثقة مع تسارع عمليات التطعيم، ويعد ذلك مؤشراً على بدء تعافي قطاع الطيران من تداعيات جائحة «كوفيد-19».

وتابع: نحرص في «بن حم للسفريات» على توفير خيارات سفر آمنة وفعالة ومريحة وبأسعار تنافسية لسكان الإمارات ممن يتطلعون إلى زيارة مصر الشقيقة. وأضاف: بدأ مشوار مجموعة بن حم في قطاع السفر والسياحة والفنادق منذ أكثر من 40 عاماً، وساهمت في تطوير السياحة الداخلية والخارجية في الإمارات.

وتتكون مجموعة بن حم للسفر من 4 وكالات رئيسية في الدولة هي: الأمان للسفر والعطلات، العين اكسبريس، بن حم للسفر، ووكالة سفريات سالم إضافة إلى وكالة سيتي سيزنز للسفر والسياحة في سلطنة عمان.

وتعد مجموعة بن حم للسفر الوكيل الحصري في إمارة أبوظبي للخطوط الجوية الأمريكية، الخطوط المغربية، الخطوط السورية، الخطوط التركية، الخطوط الإثيوبية، الخطوط التايلندية، الخطوط الصينية، طيران موريشيوس، طيران بروكسل، النيل للطيران إلى جانب فلاي دبي. وتقوم المجموعة بإدارة مكاتب مبيعات التذاكر لهذه الشركات.

ومن جانبه أعرب الكابتن محمد صادق، الرئيس التنفيذي لشركة «النيل للطيران» عن سعادته بالعودة لسوق الإمارات ابتداء من يوليو، مشيراً إلى أن الخدمة الجديدة ستوفر خيار تنقل سهلاً ومناسباً بين مدينتي القاهرة والعين لمسافري الأعمال والسياح الإماراتيين لمصر، إضافة إلى نحو مئة ألف مصري يقطنون في مدينة العين وما حولها.

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