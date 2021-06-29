دبي للخدمات المالية تفتح تسجيل برنامج رخصة اختبار الابتكار أول يوليو

المصدر: دبي ـ البيان

دعت سلطة دبي للخدمات المالية الشركات المحلية والدولية إلى التقدم بطلب للمشاركة في الدورة القادمة من «برنامج رخصة اختبار الابتكار»، حيث سيكون التسجيل متاحاً خلال الفترة ما بين 1 إلى 31 يوليو. عقب ذلك، سيتم دعوة الشركات المقبولة للالتحاق بالبرنامج.

برنامج رخصة اختبار الابتكار الذي تم إطلاقه عام 2017، هو برنامج تنظيمي مرخص يمكن الشركات المقبولة من اختبار المنتجات والخدمات المالية ونماذج الأعمال الجديدة في ومن مركز دبي المالي العالمي ضمن بيئة تنظيمية مقيدة. علماً بأنه يجب على الشركات تقديم شرح واضح حول نموذج العمل المزمع والمنتج أو الخدمة المبتكرة المقترحة.

وقال برايان ستايروولت، الرئيس التنفيذي لدى سلطة دبي للخدمات المالية بهذه المناسبة: «يجلب الابتكار وعداً بزيادة التنافسية، والشمول المالي، وتحسين الخيارات المتاحة للمستهلكين عبر توفير المنتجات والخدمات الجديدة الأكثر جدوى وكفاءة.

ومع زيادة الحاجة إلى هذه الحلول، تزداد الحاجة إلى مزودي حلول موثوق بهم. لذا يتيح برنامج رخصة اختبار الابتكار بيئة مباشرة لاختبار المنتجات والخدمات ونماذج الأعمال المبتكرة وفقاً لخطة اختبار مخصصة. ويمكن أن يؤدي العمل ضمن بيئة تنظيمية من تقليل حالات عدم اليقين وتوضيح التوقعات التنظيمية والإشرافية. ونحن نتطلع إلى تلقي مجموعة جديدة من الطلبات من الشركات المهتمة بالتكنولوجيا التي تقدم حلولاً فريدة».

يعكس برنامج رخصة اختبار الابتكار التزام السلطة المستمر بدعم التكنولوجيا الجديدة والناشئة في مركز دبي المالي العالمي. ومنذ إطلاق البرنامج في شهر مايو عام 2017، تقدمت 105 شركات للالتحاق بالبرنامج وتم قبول 51 منها. وحالياً، تعمل خمس شركات ضمن برنامج رخصة اختبار الابتكار، وتم استكمال البرنامج بنجاح من قبل ثلاث شركات، في حين حظيت سبع شركات على موافقة مبدئية.

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