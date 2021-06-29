«أمان» تعيّن مها المهيري أول سيدة في مجلس إدارتها

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين «أمان»، مزود خدمات التأمين التكافلي في دولة الإمارات، عن تعيين ثلاثة أعضاء جدد في مجلس إدارتها. وجاء الإعلان عن هذه التعيينات خلال اجتماع الجمعية العمومية للشركة الذي تم عقده عن بعد في 28 يونيو.

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة الجدد - وهم: مها خادم خلفان خادم المهيري، وعمران محمد صالح محمود حسين الخوري، ومحمد أحمد عبد الله محمد المالك - بخبرة واسعة للمساعدة في تحقيق خطة النمو التي وضعتها الشركة لثلاث سنوات في بداية الربع الأخير من عام 2020. وتحدد خطة النمو هذه استراتيجية طموحة لتحسين الأداء المالي لشركة «أمان» من خلال التركيز على التوسع التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري بهدف تحقيق عوائد قوية لحملة وثائق التأمين والمساهمين.

ويندرج تعيين أول سيدة في مجلس إدارة «أمان» – وهي مها خادم خلفان خادم المهيري - ضمن إطار التزام الشركة بتحقيق التنوع بين الجنسين في مجلس الإدارة. ويتماشى ذلك مع التوجيهات الأخيرة للجهات التنظيمية الإماراتية لتشجيع الشركات المدرجة على تعيين عضوة واحدة على الأقل ضمن مجالس إدارتها.

تتولى مها خادم خلفان خادم المهيري، منصب مديرة مشاريع في مكتب أبوظبي التنفيذي، وتحمل شهادة البكالوريوس في الاتصالات الاستراتيجية المتكاملة من جامعة الشيخ زايد.

ويشغل عمران محمد صالح محمود حسين الخوري، منصب مدير قسم تطوير الأعمال في شركة «في بي إس للرعاية الصحية»، ويحمل شهادة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة بوسطن.

أما محمد أحمد عبد الله محمد المالك، فيشغل منصب رئيس قسم لدى شركة «مِراس»، وهو أيضاً عضو مجلس إدارة شركة «روڤ للفنادق»، وعضو مجلس إدارة ورئيس لجنة التدقيق والمخاطر في «بروكفيلد» و«مِراس». حصل المالك على شهادة بكالوريوس العلوم من جامعة عجمان في عام 2014.

وفي معرض تعليقه على التعيينات الجديدة، قال الدكتور صالح الهاشمي، رئيس مجلس إدارة «أمان»: في إطار تركيزنا على تعزيز الحوكمة المؤسسية في شركتنا، يسرنا أن نعلن عن تعيين ثلاثة من أهم أصحاب الكفاءات العالية الذين سيثرون بخبراتهم المتميزة ووجهات نظرهم الفريدة والمختلفة مجلس إدارتنا، ولا سيما في ضوء مساعينا لتنفيذ خططنا الطموحة للنمو، والتركيز على تحقيق التميز التشغيلي وتعزيز القيمة المقدمة لحملة وثائق التأمين والمساهمين لدينا.

وقال جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة «أمان»: يسرنا أن نرحب بمها خادم خلفان خادم المهيري وعمران محمد صالح محمود حسين الخوري ومحمد أحمد عبد الله محمد المالك في مجلس إدارة «أمان». ونحن متحمسون للاستفادة من خبراتهم القيّمة ودعمهم لنا في سعينا المتواصل لتنفيذ استراتيجيتنا، وتوفير قيمة أفضل لجميع مساهمينا، وتعزيز إمكانات «أمان» لبلوغ آفاق جديدة من النمو والربحية على المدى الطويل.

وكشفت «أمان» عن نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021. وبلغ صافي الأرباح العائدة على المساهمين 6,4 ملايين درهم، ويشكل ذلك زيادة كبيرة بنسبة 100,8% مقارنةً مع 3,18 ملايين درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. ووصل إجمالي المساهمات المكتتبة لشركة «أمان» خلال هذا الربع إلى 60,3 مليون درهم على الرغم من استمرار تحديات السوق. وتعكس هذه النتائج القوية نجاح استراتيجية النمو الجديدة التي وضعها مجلس إدارة الشركة لحفز أدائها المالي عبر التركيز على توسيع النشاط التشغيلي وتحسين الأداء الاستثماري، في آنٍ معاً.

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