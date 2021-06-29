«دانوب هوم» تطلق الكتالوج الإلكتروني للمنزل العصري في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة (دانوب هوم) المتكاملة في مجال تأثيث المنزل، كتالوجها الإلكتروني للسيراميك، المطابخ والحمامات الجديد كليا لسنة 2021 في 29 يونيو وذلك في أكبر صالات عرضها بمنطقة البرشاء.

تعرض دانوب هوم مجموعة واسعة ومتنوعة من المنتجات التي تعمل على تحسين منزل عملائها من الأثاث الداخلي والخارجي والمفروشات وغيرها الكثير. وتعرض دانوب هوم أحدث منتجاتها من الحمامات، السيراميك والمطابخ كما تساعد عملاءها على التمتع بحياة أفضل. الكتالوج متوفر الآن ويعتبر سهل الاستخدام للغاية وبالتنسيق الإلكتروني المميز الذي يمكنك من خلاله استكشاف العديد من المنتجات على أي جهاز تريده.

وقال عادل ساجان - المدير الإداري لمجموعة دانوب، «غالباً ما تكون الحمامات أكثر المناطق التي يغفل عنها الكثير منا في المنزل كما أن المطابخ لا تحصل على نفس درجة الاهتمام في التصميم كالمناطق الأخرى ولذلك ومع مجموعتنا الجديدة فإننا ندعو عملاءنا لرفع مستوى الاهتمام بهذه المناطق والاطلاع على مميزات التصميمات الهائلة المتوفرة في الكتالوج.

ويعتبر الكتالوج الإلكتروني لعام 2021 منصة شاملة بها كل ما يحتاج إليه العميل من تصميم حمامات فاخرة وكذلك استخدام السيراميك لتكوين تصاميم ديكور مميزة وصولاً إلى اختيار تجهيزات وتصاميم المطبخ المخصصة حسب احتياج العميل».

يزخر الكتالوج الإلكتروني لدانوب هوم للسيراميك، المطابخ والحمامات لعام 2021 بمجموعة هائلة ومتنوعة من المنتجات التي تحمل علامتنا التجارية (ميلانو).

وقال شمس باواني، المدير العام لميلانو، «قد نجحت ميلانو في أن تقدم مجموعة مميزة من أدوات الحمام والمطابخ والسيراميك التي من شأنها أن تجعل من الحمامات والمطابخ العادية مناطق ذات أهمية غير عادية في منزلكم.

ونفخر كذلك بأن لدينا نطاقاً واسعاً من المنتجات المبتكرة كمبردات الهواء، المراوح البخارية، أجهزة تنقية المياه، سخانات المياه وغيرها الكثير. ويحتوي الكتالوج الإلكتروني على أحدث عروضنا على الأجهزة والأبواب والأقفال والخزائن كذلك».

كما تقدم دانوب هوم تشكيلة من أحدث مجموعات السيراميك المدهشة في كتالوجها الإلكتروني.

«لقد أصبح السيراميك جانباً حيوياً للغاية ولا غنى عنه في التصميم في معظم المنازل الحديثة. حيث يمكن استخدام السيراميك في القليل من الإبداع والابتكار لتشكيل أبرز ملامح الديكور الرائعة ليس على الأرضيات فقط بل والحوائط كذلك وفي مناطق مختلفة من المنزل والمساحات الخارجية وحتى أحواض السباحة.

وتشتمل مجموعتنا الجديدة على تشكيلة من أرقى وأبرز التصاميم المذهلة مقسمة إلى فئات وتصنيفات متنوعة مثل البورسلين وهو أكبر سيراميك صناعي حجماً والجرانيت والرخام وسيراميك الحوائط وسيراميك الأرضيات وسيراميك المناطق الخارجية والمصمم خصيصاً لإضفاء لمسة ساحرة وأسلوب راقٍ على مظهر المساحات الخارجية» هكذا قال السيد فينكات، نائب الرئيس التنفيذي، لقسم السيراميك.

ولأن دانوب هوم دائماً تتقدم في مسيرة الإبداع وتأتي في المقدمة في مجال الابتكار، فقد أطلقت دانوب هوم خدمة جديدة وهي تصميم الحمامات مجاناً في معرضها باستخدام الأداة التي قامت بتطويرها خصيصاً لذلك والتي تتيح للعملاء انتقاء واختيار المنتجات التي يرغبون بها ورؤية ما ستبدو عليه هذه المنتجات داخل الحمام عند تركيبها مع التصميم بالإضافة إلى تقدير التكلفة الخاصة بذلك.

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