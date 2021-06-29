عُمان للتأمين تطلق خدمة «المعالجة الآنية المباشرة» لوثائق التأمين على الحياة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت شركه عُمان للتأمين - كبرى شركات التأمين على مستوى الإمارات - خدمة جديدة لمعالجة شراء وثائق التأمين على الحياة التي تصدرها بصورة آنية ومباشرة. ففي إطار استراتيجية «العميل أولاً» التي تتبعها، عقدت عُمان للتأمين شراكة مع بنك المشرق ومنصة InsuranceMarket.ae التابعة لشركة عافية لخدمات وسطاء التأمين لإتاحة الفرصة للعملاء لحماية أنفسهم وأحبائهم من خلال خطة متكاملة في غضون دقائق.

تضمن العملية التي تُجرى كاملة عبر الإنترنت إصدار موافقة فورية على وثائق التأمين لجميع الحالات غير الطبيّة النمطية وإجراءات رقمية تماماً لضمان توفير خدمة سريعة ومتكاملة للعملاء.

وقال «إيمانويل ديشامب» نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قسم التأمين على الحياة للأفراد والمدخرات في مكان العمل لدى شركة عُمان للتأمين: «إننا سعداء بامتلاك ميزة رائدة حيث لا توجد أي شركة في المنطقة حالياً تُصدر وثائق التأمين على الحياة من خلال عملية رقمية متكاملة.

إن هذه المبادرة إلى جانب وثائق التأمين على الحياة ووثائق الأمراض الخطيرة التي تُصدر عبر الإنترنت تحقق لنا ميزة تنافسية بتوفير منتجات متميزة علاوة على تجربة وخدمات استثنائية يتم تقديمها لعملائنا بشكل مريح انطلاقاً من منازلهم أو مقر عملهم. أودّ أن أتوجه بالشكر إلى شريكيْنا المتميّزين بنك المشرق وعافية لخدمات وسطاء التأمين للمشاركة في هذه المبادرة».

كانت عُمان للتأمين من بين الشركات الرائدة في سوق التأمين بفضل حلولها الرقمية والمبتكرة، حيث إن هذه العملية ستساعدها في تعزيز أعمالها في مجال التأمين على الحياة في المنطقة. بداية من عرض الأسعار وحتى إصدار الوثيقة، يمكن استكمال جميع الخطوات عبر الإنترنت، بما في ذلك تقديم الوثائق الداعمة وسداد رسوم الخطة من خلال بوابة إلكترونية مؤمنة.

من جانبه، علّق «هاشير كوتال» نائب الرئيس التنفيذي - رئيس قسم التأمين لدى بنك المشرق قائلاً: «لا يمكننا بالطبع التقليل من أهمية التأمين على الحياة، خصوصاً في ظل الأوضاع التي لا يمكن التكهن بها والتي عانينا منها على مدار الـ 12 شهراً الماضية تقريباً في ظل الجائحة العالمية. إذ لا تقتصر مزايا التأمين على الحياة على توفير تغطية مالية للأفراد وعائلاتهم.

ولكنه يضمن أيضاً راحة البال في أثناء الظروف غير المواتية أو غير المتوقعة. ولأننا نضع متطلبات العملاء المتغيرة نصب أعيننا، يسعدنا عقد شراكة مع شركة عُمان للتأمين وإتاحة الفرصة للعملاء لشراء وثائق التأمين على الحياة من خلال منصة رقمية توفّر لهم تجربة بسيطة وسريعة ومتكاملة. إن هذه الشراكة الجديدة المبتكرة تُعد تجسيداً للرؤية والخبرة التي تتمتع بها العديد من الشركات الرائدة في الأسواق لتوفير حل فوري للعملاء الذين يتطلعون للحصول على تأمين شامل على الحياة».

وفي معرض تعليقه على الشراكة، صرّح «سوريش شاتورفيدي» رئيس قسم التأمين على الحياة والتخطيط المالي في منصة InsuranceMarket.ae التابعة لشركة عافية لخدمات وسطاء التأمين قائلاً: «أودّ أن أنتهز هذه الفرصة لتوجيه التهنئة إلى جميع المشاركين في هذا الإنجاز في شركة عُمان للتأمين. فمن المؤكد أن إيجابيات هذه الخطوة لن تقتصر على اختصار الفترة الزمنية لتقديم الخدمة، ولكنها ستساعد أيضاً في تعزيز انتشار منتجات شركة عُمان للتأمين في السوق».

أنشأت الشركة أخيراً وحدة جديدة متخصصة في التأمين على الحياة للأفراد والمدخرات في مكان العمل لدمج سلسلة القيمة بكاملها تحت قيادة واحدة علاوة على إنشاء قسم يتسم بالوضوح والمرونة والتخصص. وفي ظل المبادرات الأخيرة وزيادة التركيز على أعمال التأمين على الحياة، تعتزم شركة عُمان للتأمين أن تصبح الشريك المُفضل على المدى الطويل لعملائها في الإمارات العربية المتحدة ليتمتعوا بمزايا التأمين على الحياة وفقاً لأرقى المعايير بصرف النظر عن موقعهم.

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