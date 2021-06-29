الثقة الاقتصادية في منطقة اليورو لأعلى مستوى في 21 عاماً

المصدر: بروكسل - د ب أ

أظهر استطلاع نشرت المفوضية الأوروبية نتائجه اليوم الثلاثاء أن الثقة في الأوضاع الاقتصادية في منطقة العملة الأوروبية الموحدة اليورو وصلت في يونيو إلى أعلى مستوى في 21 عاماً، مدعومة إلى حد كبير بالتحسن في قطاع الخدمات بعد تخفيف قيود الإغلاق.

وارتفع مؤشر الثقة بأكثر من المتوقع إلى 117.9 في يونيو، مقابل 114.5 في الشهر السابق. وكان المستوى المتوقع هو 116.5.

وارتفع مؤشر الثقة الصناعية للشهر السابع على التوالي، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، عند 12.7 في يونيو مقابل 11.5 قبل شهر. وجاءت القراءة أيضاً أعلى من توقعات الخبراء الاقتصاديين بوصولها إلى 12.3.

وارتفعت الثقة في الخدمات للشهر الخامس على التوالي في يونيو. ووصل المؤشر الخاص بها إلى 17.9، وهو أعلى مستوى منذ أغسطس 2007 وذلك مقابل 11.3 في الشهر السابق.

وأظهرت البيانات أن مؤشر ثقة الأعمال ارتفع إلى 1.71 في يونيو مقابل 1.49 في مايو. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من الأول إلى 21 من يونيو الجاري.

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