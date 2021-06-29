أراضي عجمان تناقش معايير تقييم شركات إدارة الأجزاء المشتركة

المصدر: عجمان - (البيان)

ناقشت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان مشروع تصنيف شركات إدارة العقارات الفرعية في مشاريع التملك الحر ومسودة معايير التقييم التي صاغتها اللجنة الفنية المكلفة بإعداد المشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي عن بُعد بحضور ممثلي كل من دائرة البلدية والتخطيط والقيادة العامة لشرطة عجمان ودائرة التنمية الاقتصادية والإدارة العامة للدفاع المدني.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري أن الدائرة تتطلع إلى إحداث نقلة نوعية في مستوى الخدمات التي تقدمها شركات إدارة الأجزاء المشتركة والارتقاء بأدائها لمواكبة خطة التطور الذي تنشده الدائرة وتلبية طموحات القيادة الرشيدة وتطلعاتها للنهوض بالقطاع العقاري و زيادة جودة المشاريع العقارية والمجمعات السكنية وتعزيز مكانة عجمان كمدينة عصرية توفر جميع سبل الرفاهية والراحة للسكان بما يتناسب مع احتياجات وتطلعات مختلف شرائح المجتمع.

وأوضح أن الدائرة حريصة على إشراك الموظفين والمتعاملين وشركائها الإستراتيجيين لتطوير خططها المستقبلية وضمان التنفيذ الأمثل للمشاريع والمبادرات وتحقيق الأهداف المنشودة بكفاءة وفعالية، مثمناً ما توصل إليه الاجتماع من توصيات وآراء قيمة قبل الاعتماد النهائي لمعايير التقييم وإدخال المشروع حيز التنفيذ.

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