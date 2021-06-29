«ابن بطوطة مول» يستضيف «توم آند جيري تشيز تاون» ضمن مفاجآت صيف دبي

المصدر: دبي ـ البيان

يرحّب «ابن بطوطة مول» بزواره في عالم الثنائي الأسطوري المشاغب «توم آند جيري» خلال فترة انعقاد «مفاجآت صيف دبي»، وذلك من خلال زيارتهم «فعالية توم آن جيري تشيز تاون».

سوف تضفي هذه الرسوم المتحركة التي تصدّرت أعلى نسب مشاهدة الأفلام الكرتونية في دولة الإمارات العربية المتحدة، تجربة لم يسبق لها مثيل على أجواء المرح في دبي من الأول من يوليو ولغاية 30 منه، وهي سوف تتضمن أنشطة يومية تمتد من 12 ظهراً ولغاية 9:30 ليلاً.

ويقيم «ابن بطوطة مول» فعالية «توم آند جيري تشيز تاون» بالتعاون مع شركة «وارنر براذرز». وسوف يتمكن الزوار من استعادة أجمل ذكريات طفولتهم من خلال التعاون بين «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» (WBCP EMEA) ووكيلها الحصري في الشرق الأوسط «شوتنج ستارز» و«إيفنت بوكس».

ويشار إلى أن «توم آند جيري» الثنائي الحائز على جائزة الأوسكار 7 مرات، قد اكتسب سمعة طيبة كونه المفضل في مختلف الأوقات عند الأطفال والبالغين على حدّ سواء.

سوف توفر «تشيز تاون» في ردهة الهند في «ابن بطوطة مول»، تجربة تفاعلية لجميع محبي «توم آند جيري» من خلال عرض تاريخ وتطور هذه الرسوم المتحركة الشهيرة من خلال الأعمال الفنية الأصلية والمنحوتات والتعرّف عن كثب على شخصيتي توم وجيري، بالإضافة إلى الحصول على فرصة لالتقاط الصور والاستمتاع بالأداء الموسيقي المباشر.

وبإمكان زوار هذا المركز التجاري الرائد، التجول في عالم «توم آند جيري» والاستمتاع بخوض تجربة العديد من المجالات كما تظهر في الرسوم المتحركة مثل «Kitchen Illusion Space» و«The Interactive Study» و«The Living Room Illusion» و«Jerry’s Home»، بالإضافة إلى معرض مصغّر ومعرض فني. وفضلاً عن ذلك، سوف تتاح للزوار فرصة لقاء وتحية توم وتجيري في كل عطلة نهاية أسبوع حتى 30 من الشهر نفسه.

وسوف يتم عرض مقاطع فيديو من «توم آند جيري» على شاشة كبيرة، بينما تقوم أوركسترا مصغّرة بعزف الموسيقى مباشرة، إلى جانب المؤثرات الصوتية للرسوم المتحركة الشهيرة عبر 6 عروض يومية من الأول ولغاية 10 يوليو من الساعة 1:30 ظهراً ولغاية 8:30 ليلاً.

وقال مايكل بيفرلي، مدير عام «ابن بطوطة» في هذه المناسبة: نحن متحمسون للغاية للشراكة مع «ورنر براذرز» من خلال استضافة فعالية «توم آند جيري» خلال «مفاجآت صيف دبي»، حيث ستتمكن العائلات قضاء المزيد من الوقت معاً والاستمتاع بالعطلة الصيفية.

ونتطلع خلال هذه الأوقات الاحتفالية، إلى الترحيب بالزوار والسائحين من مختلف أنحاء البلاد والانضمام إلينا، والاستمتاع بمجموعة متنوعة لا حصر لها من العروض المباشرة والترفيه داخل المركز التجاري وعروض التسوق طوال فصل الصيف.

من جهته، قال فرانسوا سيمونيتا، نائب رئيس أسواق الوكلاء في شركة «وارنر براذرز للمنتجات الاستهلاكية الشرق الأوسط»: إن الرغبة الكبيرة في مشاهدة «توم آند جيري»، واحدة من علاماتنا التجارية التي تتخطى حدود الزمن والمفضّلة حقاً، تثبت أن «الصديقين العدوين» القط والفأر يحصدان إعجاب الجمهور من مختلف الأعمار. نحن متحمسون للشراكة مع «ابن بطوطة مول» و«شوتنج ستارز» و«إيفنت بوكس» من أجل تقديم تجربة فريدة من نوعها من خلال «توم آند جيري تشيز تاون» في دولة الإمارات العربية المتحدة.

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