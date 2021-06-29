دبي فستيفال سيتي مول يفتتح مفاجآت صيف دبي بعرض تخيّل المذهل

المصدر: دبي- البيان

أعلن دبي فستيفال سيتي مول، أحد مراكز التسوق التابعة لمجموعة الفطيم، عن عودة مفاجآت صيف دبي لهذا العام، مع مجموعةٍ متنوعة من العروض ضمن مهرجان التسوق المرتقب.

وبالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي، ستفتتح الوجهة الرائدة للتجزئة وتجارب التسوق والترفيه وتناول الطعام النسخة الرابعة والعشرين من الفعالية المحبوبة الخميس 1 يوليو الساعة 7:57 مساءً، مع عرض للإسقاطات الضوئية الأخّاذة على أنغام أغنية دبي كوكب آخر؛ إلى جانب عرض تخيّل، الحائز على رقمين قياسيين عالميين في موسوعة جينيس، والذي يوظف الليزر والأضواء والنوافير وتقنية الإسقاط الضوئي في مشهد بصري يخطف الأنظار.

وستوفر نسخة هذا العام من المهرجان مجموعةً متنوعةً من الحسومات والعروض الترويجية، إلى جانب باقةٍ مميزةٍ من التخفيضات والمفاجآت والجوائز، التي تقدمها أشهر متاجر التجزئة المشاركة في الفعالية ضمن دبي فستيفال سيتي مول بين 1 يوليو و4 سبتمبر. وستقدم وجهة التسوق الرائدة للزوار مزيداً من المزايا الإضافية، مثل السحب الأسبوعي للفوز بقسائم هدايا بقيمة 20 ألف درهم إماراتي عند إنفاق 300 درهم إماراتي أو أكثر.

وختم جميع الفواتير من مكتب خدمة العملاء. وستتزامن فعاليات مفاجآت صيف دبي لهذا العام مع عيد الأضحى المبارك وموسم العودة إلى المدارس، مما سيوفر فرصةً استثنائيةً للضيوف لانتقاء هدايا العيد المميزة وشراء جميع المستلزمات المدرسية خلال المهرجان.

كما سيحظى المتسوقون الصغار بنصيبهم من المرح خلال فعاليات مفاجآت صيف دبي، حيث سيقدم دبي فستيفال سيتي مول لهم مجموعةً من الأنشطة المميزة والمجانية في فستيفال باي، والتي تتنوع بين ملعب رملي بطابع شاطئي وسلسلة من ورش العمل المميزة والمخصصة للأطفال. أما الراغبون بالحصول على جوائز فورية خلال مفاجآت صيف دبي.

فكل ما عليهم فعله هو شراء ما يحتاجونه من متاجر التجزئة في المول بقيمة 300 درهم إماراتي وختم فواتير المشتريات في مكتب خدمة العملاء واجتياز ثلاث ألعاب مهارات، ليحظوا بفرصة الفوز بهدايا مميزة من متاجر التجزئة وقسائم هدايا مقدمة من دبي فستيفال سيتي مول تصل قيمتها إلى 2000 درهم إماراتي.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال ديفيد هويسر، مدير إدارة الأصول لمجموعة مراكز تسوق الفطيم: «لطالما ركز دبي فستيفال سيتي مول على تزويد المتسوقين بأفضل التجارب الاستثنائية، ويسعدنا تحقيق ذلك مجدداً عبر إطلاق مهرجان مفاجآت صيف دبي لهذا العام بالتعاون مع دائرة السياحة والتسويق التجاري بدبي.

وسنعمل بشكل وثيق مع شركائنا في قطاع التجزئة خلال الفعالية لنضع بين أيدي ضيوفنا مجموعةً من أفضل عروض الإمارة وباقةً من الأنشطة الممتعة لجميع أفراد العائلة في مكانٍ واحد. كما نتطلع بشغف لاستقبال زوارنا في وجهتنا العالمية وتوفير تجاربٍ استثنائية تضمن لهم أقصى درجات المتعة خلال هذا الصيف».

ويحلو ختام هذا اليوم المثالي من التسوق والأنشطة العائلية مع عرض تحيل المذهل على الواجهة البحرية الشهيرة للإمارة، مع تذوق أشهى المأكولات ضمن أحد مطاعم الوجهة الخمسة عشر، والتي تشتهر بتقديم الأطباق البحرية المميزة من المطابخ الإيطالية والإماراتية والأمريكية واللبنانية والهندية والتركية.

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