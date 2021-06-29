«مامو» للتكنولوجيا المالية تحصل على رخصة من مركز دبي المالي العالمي

المصدر: دبي - البيان

حصلت شركة مامو للتكنولوجيا المالية التي تتخذ من الإمارات مقرّاً لها، على رخصة الابتكار للعمل من مركز دبي المالي العالمي.

وتم منح الرخصة للشركة من قبل سلطة دبي للخدمات المالية لممارسة النشاط المنظم لتقديم الخدمات المالية، لتسمح لها الرخصة باختبار منتجاتها وخدماتها في السوق الذي يشهد نموّاً سريعاً، وذلك وفقاً للشروط التي تحددها سلطة دبي للخدمات المالية.

ومن المتوقع أن يشهد مجال المدفوعات من شخص لآخر في منطقة الشرق الأوسط نموّاً من 22 مليار دولار في 2019 ليبلغ 115 مليار دولار (حوالي 5 أضعاف) مع حلول العام 2023. وهناك 1.7 مليون شخص في الإمارات وحدها لا يتعاملون مع البنوك، وهم يمثلون 32 % من العمالة.

وقامت مامو بجمع 8 ملايين دولار في آخر جولة تمويل لها، والتي تم الإعلان عنها الشهر الماضي بقيادة جلوبال فينتشرز، مع عدد من المستثمرن الآخرين منهم 4DX فينتشرز، والراجحي وشركاه، وأوليف تري كابيتال، وB

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