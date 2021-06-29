تداولات منصة رين مانجمنت تتجاوز المليار دولار في 2021

المصدر: المنامة - البيان

أعلنت رين مانجمنت، منصة العملات المشفرة في الشرق الأوسط وأول موفر خدمة أصول مشفرة مرخص من قبل مصرف البحرين المركزي، عن تجاوز حجم التداول المليار دولار أمريكي خلال النصف الأول من عام 2021 وحده.

شهد حجم التداول على المنصة نمواً بمقدار 20 ضعفاً في النصف الأول من عام 2021 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي بسبب زيادة الوعي بصناعة العملات المشفرة والتحول في عقلية المستثمرين في المنطقة لتصل إلى مليار دولار أمريكي، مما يجعلها إحدى أعلى التداولات حجماً عبر أي منصة للعملات المشفرة في منطقة الشرق الأوسط.

ونمت المنصة قاعدة مستخدميها بمقدار 9 أضعاف في النصف الأول من عام 2020 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019 و19 ضعفاً في عام 2021، لتصل لأكثر من 100 ألف مستخدم نشط اليوم.

لتلبية الطلب الحالي وتزويد العملاء بأعلى مستوى من الخدمة، قامت رين مانجمنت بزيادة موظفيها إلى 105 موظفين مع التركيز على خدمة العملاء والعمليات والتكنولوجيا.

وفي معرض تسليط الضوء على أهمية هذا الإنجاز، قال المدير التنفيذي لشركة رين، جوزيف دالاغو: «لطالما أدركنا المكانة الفريدة للشرق الأوسط وحجم الفرص في أسواقها، لذلك كان لابد لنا من اغتنام هذه الفرص، ولقد شهدنا في عام 2020 تبني التقنيات الرقمية في المنطقة والذي كان له بالتأكيد تأثير إيجابي على نمونا. نحن متحمسون لرؤية التبني للعملات المشفرة من قبل الحكومات والمستهلكين».

وأضاف: «يعتبر تجاوز حجم التداول المليار دولار لحظة مهمة بالنسبة لنا. إنه يعكس الاستقبال الإيجابي الذي حظيت به منصتنا في المنطقة، حيث تبناها المستهلكون وأصبحت الخيار المفضل للذي كانوا ينتظرونه. هذه مجرد البداية لرحلتنا».

تظل رؤية رين مانجمنت في صميم كل ما تفعله، لتصبح منصة الأصول المشفرة الرائدة في المنطقة، ولتدعم صناعة العملات المشفرة لمنح المستخدمين إمكانية الوصول إلى عملات رقمية موثوقة.

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