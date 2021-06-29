غرفة الفجيرة تناقش أسس التحكيم التجاري

المصدر: الفجيرة- البيان

نظمت غرفة تجارة وصناعة الفجيرة دورة عن التحكيم التجاري وذلك في إطار ما توليه من اهتمام بإثراء الفكر القانوني. افتتح الدورة سلطان الهنداسي، مدير عام الغرفة وشارك فيها عبر تقنية التواصل المرئي عدد من أعضاء مجلس الإدارة وموظفي الغرفة والمهتمين بالشؤون القانونية بالإمارة.

وقال مدير عام الغرفة إن ازدياد حركة النشاط التجاري والاقتصادي وتدفق الاستثمارات بين الدول أسهم في ازدياد وتيرة الاهتمام بالتحكيم وإنشاء منظمات وهيئات دولية ومراكز وطنية متخصصة للتحكيم التجاري، مشيراً إلى أنه بفضل ذلك تنامت عقود الاستثمار، وحرية انتقال الأشخاص ورؤوس الأموال وعقود نقل التكنولوجيا والنقل والتأمين والعلاقات المصرفية.

وأضاف إن التحكيم التجاري يعتبر وسيلة مثلى وفعالة لتسوية المنازعات التجارية من خلال ما تتيحه من أجواء هادئة وعلاقة ودية بين أطراف النزاع من ناحية، كما انه أحد البدائل والوسائل القانونية التي أقرتها التشريعات الوطنية والدولية كآلية ناجعة.

وتناول الدكتور أحمد الدبوسي، محاضر الدورة بالتفصيل التحكيم وأصوله ومنهجيته، والبيانات الواجب توافرها في صياغة الحكم والرد على طلبات طرفي التحكيم واتفاق التحكيم وضوابط صياغته وشروط صحة اتفاق التحكيم غيرها من المحاور. ودار نقاش مع المشاركين حول المعلومات التي طرحت خلال الدورة وقام المحاضر بالرد على استفساراتهم.

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