«دبي التجاري» يفوز بجائزة «أفضل بنك مبتكر للعام» ضمن جوائز رواد التقنية المالية

المصدر: دبي- البيان

فاز بنك دبي التجاري، بجائزة «أفضل بنك مبتكر للعام» وذلك خلال حفل توزيع جوائز رواد التقنية المالية «Leaders in Fintech Awards 2021» والذي أقيم مؤخراً في فندق سوفيتيل ذا أوبليسك في دبي. وتسلم الجائزة نيابة عن البنك ستيفان كيميل، الرئيس التنفيذي للعمليات، وأميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد، وجمال المطري، رئيس الخدمات المصرفية الخاصة.

وتسعى جوائز رواد التقنية المالية التي يتم تنظيمها من قبل مجلة Entrepreneur Middle East إلى تكريم الأفراد والمؤسسات الذين يساهمون في إحداث تغيير جذري بمستقبل صناعة تكنولوجيا الخدمات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الدكتور بيرند فان ليندر، الرئيس التنفيذي لبنك دبي التجاري: الابتكار هو ركيزة أساسية لاستراتيجية البنك تماشياً مع رؤيته في أن يصبح «رقمياً بالكامل». ويقدم البنك خدمات مصرفية رقمية مبتكرة من خلال فهم احتياجات العملاء والاستفادة من التقنيات المصرفية المتطورة لتزويدهم بتجربة مصرفية بسيطة وسلسة. نحن فخورون بأن يتم تكريم جهودنا من قبل مؤسسة مرموقة مثل Entrepreneur Middle East.

وقال أميت مالهوترا، المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك دبي التجاري: يسرنا تقدير جهودنا التي وضعناها في خدماتنا المصرفية الرقمية من قبل جوائز رواد التقنية المالية 2021. ونحن نتفهم أسلوب الحياة المعاصر والحاجة إلى خدمات مصرفية سريعة وبسيطة، ولذا فقد أطلق البنك العديد من الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة مثل حساب CBD Digi الرقمي وبطاقة CBD One وتطبيق CBD للموبايل. ونؤكد عزمنا الاستمرار في وضع معايير التميز في الخدمات المصرفية الرقمية.

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