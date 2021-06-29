«أبوظبي الإسلامي» يدعم التوازن بين الحياة الشخصية والعمل

المصدر: أبوظبي- البيان

افتتح مصرف أبوظبي الإسلامي، مجموعة الخدمات المالية الإسلامية في الإمارات، إطلاق حضانة داخلية، لتوفير خدمات الحضانة والرعاية لأبناء وبنات الموظفين في المصرف خلال أوقات الدوام؛ في خطوة هي الأولى من نوعها في قطاع المصارف في الإمارات.

وتنسجم هذه المبادرة مع جهود المصرف المتواصلة لإرساء أسس أفضل بيئة عمل جاذبة، كما تنضوي تحت استراتيجية المصرف العامة التي تهدف إلى تعزيز رفاهية موظفيه من الأهالي وتعزيز ثقافة التوازن بين الحياة الشخصية والعمل، من خلال توفير خدمات الرعاية لأبنائهم. وتهدف هذه المبادرة، المخصصة لدعم العائلات، إلى رفع معنويات الموظفين وزيادة مستويات إنتاجيتهم وتحسين أدائهم، فضلاً عن الحفاظ على الموظفين واستقطاب المواهب اللامعة في القطاع.

وستستقبل الحضانة، الموجودة في المقر الرئيسي لمصرف أبوظبي الإسلامي بإمارة أبوظبي، جميع أبناء وبنات الموظفين الذين تتراوح أعمارهم بين 45 يوماً وأربعة أعوام؛ من الأحد إلى الخميس بين 8 صباحاً و5 مساءً، وستشرف حضانة كيدز فانتاسي على تشغيل حضانة المصرف، التي ستوفر كادراً محترفاً ومؤهلاً من المعلمين ضمن أجواء سعيدة وآمنة وصحية.

والتزاماً بالتدابير الوقائية الصادرة عن دائرة التعليم والمعرفة في أبوظبي، لن تستقبل الحضانة الجديدة أكثر من 50 طفلاً، مع تطبيق جميع الإجراءات الصحية الصارمة للحفاظ على سلامة الأطفال وصحتهم.

وفي هذه المناسبة، قالت بشرى الشحي، رئيس قسم الموارد البشرية لدى مصرف أبوظبي الإسلامي في الإمارات: «تتبلور منهجية عملنا في مصرف أبوظبي الإسلامي حول توفير بيئة تعزز التوازن بين الحياة الشخصية والعمل لدى الموظفين، لتحفيزهم وتعزيز إنتاجيتهم، والحفاظ على شغفهم بالعمل معنا. كما تهدف حضانتنا الداخلية الجديدة إلى تخفيف توترهم حول موضوع رعاية أطفالهم أثناء فترة الدوام».

ولطالما اشتهر مصرف أبوظبي الإسلامي بتوفير الدعم لموظفيه من خلال العديد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز مستويات رفاهيتهم وسعادتهم. ويهدف المصرف إلى تعزيز مستويات تفاعل الموظفين بما تقدمه من ورش تدريبية وبطولات رياضية وغيرها من أنشطة الصحة والرفاهية. كما أطلق المصرف خلال العام الماضي مبادرات تعليمية وتنموية هامة من خلال أكاديمية مصرف أبوظبي الإسلامي.

إضافةً إلى توقيعه لشراكات استراتيجية مهمة مع أبرز مزودي الخدمات المحليين والدوليين، ليطلق العديد من البرامج المميزة التي شملت مجالات متنوعةً بما فيها التحول الرقمي والامتثال وإجراءات مكافحة غسيل الأموال والإدارة والخدمات المصرفية الإسلامية وإدارة الجودة والعمليات المصرفية. كما فاز بالفئة الذهبية ضمن جائزة الشيخ خليفة للامتياز، تكريماً لجهوده الحثيثة في توفير فرص التدريب والتطوير لموظفيه.

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