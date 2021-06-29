مجلس سيدات أعمال دبي يستعرض أفضل ممارسات التنوع والاندماج بقطاع التشييد والبناء

المصدر: دبي- البيان

نظم مجلس سيدات أعمال دبي مؤخراً بالتعاون مع «The BIG 5» ندوة إلكترونية متخصصة حملت عنوان «دور التنوع والاندماج لتغيير وتحسين قطاع التشييد والبناء»، وذلك ضمن سلسلة منتديات الأعمال التي ينظمها مجلس سيدات أعمال دبي لتسليط الضوء على مواضيع الساعة، وتفعيل تحفيز المرأة في القطاعات الاقتصادية، وتسريع مسيرة تمكينها في مجتمع الأعمال، وتزويد سيدات ورائدات الأعمال بالمعارف والمهارات لتطوير خبراتهن.

وشهدت الندوة الإلكترونية جلسة نقاشية شارك فيها كل من لويس كولينز، رئيس الهندسة والطاقة في «جيه إل إل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، وسينثيا كوربي، شريك والرئيس التنفيذي لعمليات التدقيق والضمان الإقليمي، وقائد مسؤول عن التشييد والبناء بالشرق الأوسط في شركة «ديلويت الشرق الأوسط»، والدكتورة ريم صابوني، الأستاذ المشارك في الهندسة المدنية في جامعة أبوظبي. وأدار الجلسة ماركوس تايلور، الرئيس التنفيذي لشركة «فيفث إيدج».

وناقشت الندوة كيفية جذب المهارات الشابة والمحافظة عليها في قطاع التشييد والبناء واستقطاب مهارات غير متخصصة بقطاع التشييد، والدروس المستفادة من القطاعات الاقتصادية الأخرى، وكيف يمكن لإجازات الأمومة والأبوة أن تلعب دوراً في الوصول لبيئة عمل متوازنة، وتساعد الشركات في الحفاظ على أفضل المواهب، وتسهم في تعزيز التكافؤ بين الجنسين وتحسين الإنتاجية الاقتصادية.

وقالت الدكتورة رجاء عيسى صالح القرق، رئيس مجلس سيدات أعمال دبي في كلمة افتتاحية، إن التنوع والاندماج يجب أن ينظر إليهما كاستراتيجية طويلة الأمد نظراً لأهميتهما في بيئة العمل المتغيرة والمتجددة، لافتةً إلى أنه بحلول العام 2025، 75% من القوى العاملة حول العالم ستكون من جيل الألفية، الذي سيتخذ قرارات مسؤولة ستؤثر على ثقافات العمل وحياة الناس، وهو الجيل الذي يمتلك رؤية مميزة ومعرفة عميقة فيما يتعلق بالتنوع والاندماج.

وأوضحت أنه من أجل تطوير حلول مبتكرة لتعزيز استراتيجيات التنوع والاندماج في المؤسسات، ينبغي على الشركات العمل المكثف لفهم المسائل والتحديات التي تعترض طريق تطبيق هذه الاستراتيجيات.

واعتماد المرونة والابتكار، ونماذج جديدة تأخذ بالاعتبار متغيرات السوق والمراحل القادمة، مشيرة إلى أن تبادل الخبرات جزء أساسي من هذه الجهود لتحقيق الأهداف. وشددت على الدور المهم لمجلس سيدات أعمال دبي في تحسين ممارسات المساواة بين الجنسين في المجتمع، وتشجيع المرأة على القيام بدورها البنّاء في مسيرة التنمية المستدامة.

ويهدف منتدى وجوائز المرأة في القطاعات الإنشائية، والذي يعقد تحت مظلة The Big 5 تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، الهدف رقم 5، إلى تسليط الضوء على التأثير الاجتماعي والاقتصادي الإيجابي للقوى العاملة المتوازنة جنسياً وتكريم الكوادر النسائية المتميزة والشركات التي لها سجل حافل في إحداث تغييرات إيجابية يدفع بهذا القطاع إلى الأمام لاسيما فيما يتعلق بتحقيق المساواة بين الجنسين من حيث نسبة المشاركة والتمثيل.

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