«آفاق الإسلامية للتمويل» تعلن أسماء الفائزين في «سحوبات»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «آفاق الإسلامية للتمويل» أسماء الشركات الفائزة بجوائز السحب الشهري الخامس من «سحوبات»، المنتج الخاص الذي يقدّم لعملاء الشركة فرصة الادخار بنظام وديعةٍ استثمارية تتوافق مع الشريعة الإسلامية بصيغة الوكالة، ويسهم في نشر الوعي بالمسؤولية المالية بين أفراد المجتمع الإماراتي، ويساعدهم كذلك في تحقيق أهدافهم المالية، كما يوفّر للشركات فرصاً عديدة للفوز بجوائز نقدية قيّمة.

وأشاد راشد القبيسي، الرئيس التنفيذي لـ «آفاق الإسلامية للتمويل بنجاح فريق «آفاق» في خلق فرصٍ للشركات الصغيرة لإيداع ودائع استثمارية بصيغة الوكالة، وبالتالي الكسب بمعدّلات ربحٍ تنافسية.

بالإضافة إلى فرص المشاركة في سحوبات شهرية وربع سنوية. وأكد فائدة الادخار للشركات، سعياً إلى كسب سيولةٍ نقدية إضافية تسهم في توسعة مشاريعها، وتساعدها في الظروف التي تستدعي الدعم. وأشار إلى أن منتج «سحوبات» حقّق الأهداف المرجوّة منه، ولا يزال يحظى بإقبالٍ ملحوظ، ويلقى انتشاراً واسعاً في الأوساط التي يستهدفها.

وهنّأ محمد الدوسري، رئيس الأعمال في «آفاق الإسلامية للتمويل»، الفائزين بالسحب، مجدّداً التذكير بأنّه بمجرّد أن تستثمر الشركات في منتج «سحوبات»، فإنها تتأهل تلقائياً لسحوبات شهرية وربع سنوية، ما دامت وديعة الاستثمار نشطة، حيث سيكون هناك 10 فائزين شهرياً في جوائز «سحوبات»، و3 فائزين إضافيين كل ثلاثة أشهر بقيمٍ نقدية تصل حتى 10 أضعاف القيمة المستثمرة.

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