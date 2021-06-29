معرض«جواهر الإمارات» ينطلق غداً بمركز إكسبو الشارقة

المصدر: الشارقة- البيان

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات النسخة الثانية من معرض «جواهر الإمارات»، الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة، لغاية 3 يوليو تحت شعار «بريق الجمال»، وسط مشاركة أكثر من 100 عارض من مختلف إمارات الدولة، ونخبة من مصممي المجوهرات والمشغولات الذهبية والألماس.

ودعا مركز إكسبو الشارقة الجمهور لزيارة المعرض والتعرف على أحدث تشكيلات المجوهرات الفاخرة والساعات الفريدة والأحجار الكريمة والمشغولات الماسية، والاستفادة من الفرصة التي يتيحها الحدث للتسوق بأسعار مغرية تعزز مقتنياتهم الثمينة، في ظل مشاركة أرقى بيوت تصميم المجوهرات والساعات وأشهر العلامات التجارية المحلية التي تعرض خيارات واسعة وعالية الجودة تتميز بالرقي والمهارة في التصاميم التي تناسب مختلف الأذواق.

جوائز ثمينة

كما سيكون زوار المعرض على موعد مع باقة من الجوائز الثمينة، حيث سيتم السحب في اليوم الأخير على خاتم من الذهب الأبيض مرصع بالألماس تقدمة سالم الشعيبي للمجوهرات، وطقم من الألماس، إلى جانب السحوبات اليومية على هاتف أيفون 12 برو من خلال الاشتراك في مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بالمعرض.

فضلاً عن قسائم شرائية يومية بقيمة 2000 درهم، بالإضافة إلى التمتع بالعروض الحصرية والتخفيضات التي ستطلقها الشركات العارضة.

ويُعد هذا الحدث فرصة مهمة لعقد الصفقات، كما يتيح لعامة الجمهور إمكانية الشراء المباشر والاطلاع على آخر الإبداعات وخطوط الموضة في مجال صياغة المجوهرات والمشغولات الذهبية والأحجار الكريمة واللآلئ وساعات اليد، كما يتضمن جناحاً خاصاً للعطورات يضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود.

تدابير احترازية

وحرصت اللجنة التنظيمية لمركز إكسبو الشارقة على اتخاذ أقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية، خلال الحدث الذي يفتتح أبوابه للزوار يومي الأربعاء والسبت من الثانية ظهراً وحتى العاشرة ليلاً، ويوم الخميس من الثانية ظهراً حتى الحادية عشرة ليلاً، ويوم الجمعة من الثالثة عصراً حتى الحادية عشرة ليلاً. والدخول مجاني للمعرض مع توفر مساحات كبيرة لمواقف السيارات سواء مقابل المركز أو في المبنى الملاصق له مجاناً للزوار.

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