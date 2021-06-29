غرفة عجمان تبحث التعاون مع مركز «اليلايس» لإنجاز المعاملات الحكومية

المصدر: عجمان- (البيان)

استقبلت غرفة تجارة وصناعة عجمان وفداً من مركز «اليلايس» لإنجاز المعاملات الحكومية، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال أفضل الخدمات التي تلبي احتياجات وتطلعات المتعاملين.

واستقبل الوفد المهندس عبد الله المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة عجمان، وسالم السويدي، المدير العام، وناصر الظفري، المدير التنفيذي لقطاع دعم الأعضاء والابتكار، وعبد الله النعيمي مدير إدارة علاقات ودعم الأعضاء في غرفة عجمان، فيما ضم وفد مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية أحمد العيالي- شريك مؤسس، وسيف المهيري- شريك مؤسس.

وأكد المويجعي أهمية التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بمجال تقديم الخدمات، والمساهمة في جهود حكومة الإمارات لبناء بيئة استثمارية جاذبة ومبتكرة، تتميز بالمرونة والسرعة في تقديم الخدمات وتعزز تنافسيتها وريادتها العالمية.

وذكر أن غرفة عجمان تعمل بشكل وثيق ودائم مع مختلف الجهات سواء على مستوى إمارة عجمان أو على المستوى الاتحادي، لترسيخ دعم وتطوير مجتمع الأعمال وتنويع قنوات تقديم الخدمات، لرفع منسوب سعادة ورضا المتعاملين في كافة مجالات الخدمات التي يحتاجونها بقطاع الأعمال والاستثمار، وبما يواكب تحقيق رؤية قيادتنا الرشيدة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات المبتكرة لجميع المتعاملين ومواكبة توقعاتهم المختلفة.

وقدم وفد مركز اليلايس لإنجاز المعاملات الحكومية شرحاً حول خدمات وقطاعات وأقسام المركز، ودوره في تقديم كافة الخدمات الحكومية تحت سقف واحد، بشكل يسهل رحلة المتعامل ويختصر وقت الحصول على الخدمة. وأشاد الوفد بالدعم الذي قدمته الجهات الحكومية المختلفة للمركز، والتعاون الكبير لتحقيق أفضل مستويات في مجال تقديم الخدمات الحكومية المتكاملة والشاملة.

وزار الوفد «مركز عجمان لريادة الأعمال» التابع للغرفة، الذي يضم معرضاً دائماً يحتوي على 64 محلاً، ومركز أعمال يضم 164 مكتباً، إضافة إلى قاعات تدريب متنوعة، وقاعة للمؤتمرات، مركز ابتكار، ومعارض مصغرة ومتخصصة على مدار العام.

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