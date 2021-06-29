معهـد المحاسبين القانونيين: تمويل الشركات بحاجة لمراجعة لاجتذاب أفضل الكفاءات في مرحلة ما بعد الجائحة

المصدر: دبي ـ البيان

نظّم معهد المحاسبين القانونيين في إنجلترا وويلز (ICAEW) مؤخراً ندوة إلكترونية عبر الإنترنت حول جاذبية استشارات تمويل الشركات كفرصة مهنية في المراحل المبكرة من الحياة العملية.

ورأى الخبراء المشاركون في الندوة أنه في الوقت الذي سرّعت فيه جائحة كورونا من وتيرة التحوّل الرقمي في قطاع تمويل الشركات، فقد سلّطت الضوء أيضاً على الحاجة إلى إرساء نهج يواكب تطلعات الموظفين فيما يتعلق بالثقافة المؤسسية. ومن أجل اجتذاب الجيل القادم من المواهب في مجال تمويل الشركات والاحتفاظ بهم، يتوجب على الشركات وقادة الأعمال مراجعة نماذجهم التشغيلية لدمج ثقافة سليمة ومناسبة أكثر في مكان العمل.

وناقشت قائمة المتحدثين التي تضمنّت فريقاً من المهنيين الشباب ونخبة من ممارسي المهنة ذوي الخبرة مستقبل عقد الصفقات في الشرق الأوسط. وقدمت الندوة الإلكترونية نظرة ثاقبة حول فجوات المهارات التي نشأت من خلال الانتقال إلى العمل عن بُعد في استشارات تمويل الشركات، مثل التواصل المباشر مع الزملاء، والتفاعل مع العملاء. وتضّمنت قائمة المتحدثين:

• مايك ليتلوود، رئيس قسم الخدمات المهنية المصرفية التجارية في بنك HSBC الشرق الأوسط المحدود بمنطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا وتركيا

• فاطمة غباش، مستشارة أولى لخدمات معاملات الصفقات، شركة PwC

• ديباك مارشانداني، مستشار أول للصفقات، شركة «غرانت ثورنتون الإمارات»

• أندرو تاربوك، شريك ورئيس قسم أسواق رأس المال في شركة التميمي وشركاه

• هيا البرقاوي، محامية تحت التدريب في شركة التميمي وشركاه

• زوبين تشيبا، شريك، الصفقات وتمويل الشركات، شركة PwC (مدير المناقشة)

واتفق المتحدثون على أن الجائحة قد سلطت الضوء على أهمية وجود ثقافات إيجابية في مكان العمل، وأن كبار المدراء بحاجة إلى التفكير بطريقة بنّاءة أكثر بشأن احتياجات الموظفين.

ويمكن تحقيق ذلك من خلال مراجعة ثقافة مكان العمل للتأكد من أنها أكثر مرونة، وتوفر مجتمعاً مناسباً وبيئة تعليمية يتفاعل فيها الموظفون المبتدئون مع كبار الشركاء والمدراء داخل الشركة. ووفقاً للمشاركين في النقاش، فإن قدرة الشركة على إيجاد توازن في الأداء على جميع الجبهات - بدءاً من خدمة العملاء وحتى مشاركة الموظفين ورضاهم – ترتبط بكيفية تميزها في سوق التوظيف.

وقال مايكل آرمسترونغ، المحاسب القانوني المعتمد والمدير الإقليمي لمعهد المحاسبين القانونيين ICAEW في الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا: "أصبحت ثقافة الشركة جزءاً مهماً للغاية من منظومة العمل، والآن حان الوقت لبناء ثقافة قوية لمرحلة ما بعد كوفيد 19.

ويجب أن تفكر الشركات في تغيير الأعراف والسلوكيات الثقافية لجعل المهنة أكثر جاذبية. وسيكون هذا مفيداً لكل من الموظفين الذين سيحصلون على مزيد من التحكم بحياتهم الشخصية، وأصحاب العمل كذلك الذين سيتمكنون من جذب الجيل القادم من المتخصصين الماليين الموهوبين والاحتفاظ بهم.

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