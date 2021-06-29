9 فلوس زيادة بسعر ليتر البنزين و12 في الديزل خلال يوليو

المصدر: أبوظبي – صبري صقر

أقرت لجنة متابعة أسعار الوقود، رفع أسعار البنزين خلال شهر يوليو 2021 بزيادة طفيفة في البنزين تراوحت بين8 و9 فلوس ، بينما ارتفعت أسعار الديزل بمقدار 12فلساً لكل ليتر عن الشهر الماضي .

وأعلنت شركات توزيع الوقود الأسعار الجديدة على أن يبدأ التطبيق اعتباراً من الخميس أول يوليو 2021، حيث شملت التسعيرة الجديدة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%.

وارتفع سعر لتر البنزين السوبر «98» بمقدار9 فلوس من 2.38 درهم في يونيو الى 2.47 في يوليو، كما ارتفع سعر لتر البنزين خصوصي «95» من 2.27 في يونيو الى 2.35 درهم في يوليو، وكذلك ارتفع سعر لتر بنزين "إي بلس" «91» بمقدار 9 فلوس من 2.19 درهم في يونيو الى 2.28 في شهر يوليو.

كما ارتفع سعر لتر الديزل بمقدار 12فلساً لكل ليتر من 2.30 درهم في يونيو الى 2.42 درهم في يوليو.

كانت لجنة متابعة أسعار الوقود أقرت رفع أسعار البنزين والديزل خلال ابريل 2021 بزيادة طفيفة في البنزين تراوحت بين 16 و 17 فلساً، وبمقدار 7 فلوس زيادة في أسعار ليتر الديزل عن اسعار مارس 2021.

وتأتي الزيادة الجديدة للشهر الثالث على التوالي في اعقاب ثبات الأسعار الوقود عند معدلات منخفضة لمدة 11 شهراً على التوالي، وبعد أن سجلت استقراراً مماثلاً خلال شهري يناير وفبراير.

ويتم تحديد معايير أسعار الوقود التي تعتمدها وزارة الطاقة والصناعة بشكل شهري، وفقاً لمتوسط الأسعار العالمية للنفط صعوداً أو هبوطاً، بعد إضافة كلفة التشغيل لشركات التوزيع.

يذكر أن الأسعار تراجعت في أبريل الماضي بنحو ربع درهم للتر، مسجلة أكبر تراجع من نوعه على مستوى شهري منذ تحرير الأسعار في أغسطس 2015.

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