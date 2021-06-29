الزورا للتطوير العقاري تبدأ أعمال تسوية الأرض بحي ديستريكت 9

المصدر: عجمان- البيان

أعلنت شركة تطويرالزورا بدء أعمال تسوية الأرض في حي ديستريكت ناين، والذي تم بيع 70٪ من قطع الأراضي السكنية و10% من قطع الأراضي التجارية فيه في غضون أسابيع. ويتألف الحي من 583 قطعة أرض، وتقوم شركة AIMS بتنفيذ أعمال التسوية وأعمال البنية التحتية فيه، من أجل أن تكون جاهزة للمستثمرين لتشييد منازلهم.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي في شركة تطوير الزورا: يقع مشروع ديستريكت ناين عند المدخل الرئيسي في منطقة الزورا، والذي يمتد على مساحة 345 ألف متر مربع من أصل 5.4 كيلو مترات مربعة هي مساحة منطقة التطوير الكلية لمنطقة الزورا. ويضم فنادق 5 نجوم ومنتجعات ومراسي ومطاعم ومقاهي، ومساحات من محمية القرم، وملعب غولف بالإضافة إلى العديد من النشاطات والفعاليات التي تمتاز بها منطقة الزورا.

وأضاف: تقوم إدارة الزورا بالإشراف المباشر على كافة الأعمال لضمان تطبيق المعايير البيئة وتعزيزاً لرؤيتها في تحقيق تنمية مستدامة بمعايير ذات جودة عالية، وذلك ضمن إطار سعيها لتحقيق متطلبات الأمن والصحة والسلامة، وإنجاز أعمال من شأنها الحفاظ على المظهر العام وتلبية احتياجات المجتمعات القاطنة في الزوراء.

وتعتبر الزوراء منطقة جذب سياحية أساسية نظراً لمشاريع التطوير التي تشهد بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، وتضم المنطقة محمية الزوراء الطبيعية التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار القرم التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات المتنوعة نتيجة وفرة المياه. كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز